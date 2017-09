Teatri Eksperimental vjen me 31 shfaqje në sezonin e ri artistik

Nën tingujt e muzikës drejtori i Tearit Eksperimental, Kiço Londo ka shpalosur programin për sezonin e ri artistik. 31 shfaqje pritet të vijnë para artedashësve, duke kthyer kështu në skenën e Teatrit Eksperimental emra të njohur si Robert Ndrenika, Arben Derhemi, Luiza Xhuvani dhe shumë të tjerë. Risia e këtij sezoni është ndarja e shfaqjeve në tre salla dhe shfaqjet që pritet të vijnë për fëmijët me aftësi ndryshe.

Kiço Londo: Këtë vit do të funksionojmë me tre salla. Salla e madhe është pagëzuar me emrin Molier. Salla e mesit me Gëte dhe salla ballore, ku do të ketë një muze dhe një histori të të gjitha ngjarjeve të mëdha të këtij lloji në godinën e Teatrit Kombëtar Eksperimental që do të quhet salla Lorka. Do ti shtohet edhe një laborator, pra një shfaqje me fëmijët me aftësi ndryshe.

Drejtori deklaron se teatri shqiptar në vetëvete është në gjrndje kaosi dhe senë Teatrin Eksperimental mungesa e fondeve është problemi kryesor. Sipas Londos është e papranueshme që Teatri Kombëtar por edhe të gjithë teatrot e tjera në rrethe të bëjnë shumë më pak shfaqje dhe të marrin më shumë buxhet sesa Teatri Eksperimental.

Kiço Londo: Ne jemi një ndër 12 teatrot zyrtarë të vendit. Marrim më pak se 3% të buxhetit total që marrin 12 teatrot së bashku dhe kryejmë 60% të repertorit të shfaqjeve që kryejnë të 12 teatrot së bashku.

Aktualisht Teatri Eksperimental merr vetëm 3 përqind nga buxheti total, ose 200 mijë euro.

