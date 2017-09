“Dokumentimi” i Bylisit - Studentët shqiptarë dhe italianë, ekspeditë në qendrën arkeologjike

Për të tretin vit në Bylis ka vijuar punën ekspedita shqiptaro-italiane. Studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës dhe studentët e Universitetit të Barit do të dokumentojnë monumentet e zbuluara në qytetin më të madh të Ilirisë së Jugut. Vitin që vjen, puna e tyre do të pasqyrohet në një botim të plotë, që do u shërbejë të gjithë studiuesve.

Çdo hap në Bylis është një hap i hedhur mbi monumente, disa prej tyre të zbuluara e të tjera ende në process. Qyteti më i madh i Ilirisë së Jugut, shtrirë mbi një kodër në fshatin Hekal të Fierit, ka një sipërfaqe prej 32 hektarësh dhe në të kryqëzohen kultura e ngjarje të rëndësishme.

Studentët shqiptarë dhe ata italianë të arkeologjisë u rikthyen për të retin vit në Bylis për të vijuar me dokumentimin e monumenteve të zbuluara. Arkeologu Nertian Ceka thotë se synimi i ekspeditës shqiptaro-italiane është krijimi i një database mbi monumentet që do u shërbejë jo vetëm studentëve por edhe historianve e arkeologëve.

Për Drejtuesen italiane të ekspeditës, Roberta Beli me rëndësi është promovimi i Bylisit

Por edhe pse një ndër qendrat më të rëndësishme arkeologjike, Bylisi duket se është lënë jashtë vëmendjes së investimeve. Profesor Nertian Ceka shpreh rezerva për mungesën e fondeve

Vitin e ardhshëm, puna tre vjecare e ekspeditës do të paqyrohet në një botim të plotë mbi monumentet e Bylsit, ndërsa synohet edhe realizimi i një pamje 3 d nga ajri të kësaj qendre arkeologjike.

“Kemi dy përfundime, njëri ka të bëjë me studimin e arkitekturës antike të qendrës arkeologjike të Bylisit, krijojimi i imazhit virtual të qytetit., sigurisht pasi të kemi verifikuar disa të dhëna që ende nuk i kemi të qarta, ndërsa i dyti ka të bëjë me propozimet dhe mundësite e ndryshme për t`i shtuar sa më shume vlerat kësaj qendere arkeologjike.”

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter