Për aktoren e njohur, Roza Anagnosti, filmat e komunizmit nuk duhet të censurohen. Gjatë një diskutimi me student, Anagnosti propozoi përzgjedhje artistike të filmave por jo ndalimin e tyre.

Roza Anagnosti: Ne jetuam në një kohë që nuk e zgjodhëm vetë, që na bëri Zoti dhe prindërit tanë ta jetojmë dhe ne e jetuam.

Roza Anagnosti, aktore e shquar, me role të shumta në teatër dhe kinematografinë shqiptare të komunizmit kërkon që filmat e asaj periudhe të mos censurohen.

Gjatë një leksioni të hapur me studentët, Anagnosti ka propozuar një përzgjedhje artistike të filmave por jo ndalimin e tyre

Roza Anagnosti: Nuk jam për bllokimin, nuk jam. Pse? Jemi në një kohë demokracie. Unë jam për rregull, po. Që të mos jepen unazë dhe të ketë një përzgjedhje artistike nëqoftëse është puna.

Sipas saj, censurimi i filmave nuk do të mund të shërojë dhimbjet e shkaktuara nga sistemi komunist.

Roza Anagnosti: Është një dhimbje e madhe, nuk e shëron atë dhimbje ajo, atë që pretendohet dmth, absolutisht. Ata heronj që kanë ngjarje të jashtëzakonshme, të bukura, të bën vepra me emocione, me aktorë të mrekullueshëm, me regjisorë. Ai është ballafaqimi për mua. Ne aktorët jemi pasqyrë e juaja. Në sytë tonë është një libër që ti sheh.

I pranishëm në diskutimin me studentët ka qenë edhe regjisori, njëherësh edhe bashkëshorti i Roza Anagnostit, Dhimitër Anagnosti.

Më të rinjtë ata ndanë momente nga jeta e përbashkët në sheshin e xhirimit.

