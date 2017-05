Emisioni i ri - “Mos i fol shoferit”. Nga 5 Maji në Ora News, hipni në “taxinë” e Rudinës

“Që të harroni çdo stres të mundshëm, “hipni” në taxinë time” Është ftesa e Rudina Dembacaj, aktores së humorit e cila prej 5 majit ora 22:15 do të ketë një emision tërësisht të vetin në televizionin Ora News.

Emisioni titullohet “Mos i fol shoferit” dhe do të transmetohet çdo të premte ora 22:15 në Ora News

Rudina na tregon se emisioni do të jetë argëtues dhe me plot humor. Personazhe te njohur nga te gjitha fushat do të hipin në taksinë e Rudinës për të dhuruar argëtim.

Mos harroni. Të premten ora 22: 15 në Ora News: “Mos i fol shoferit”

/Oranews.tv/

