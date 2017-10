Rikthimi i Angjelin Preljocaj - Koreografi me origjinë shqiptare nis turin ballkanik nga Tirana

Koreografi francez me origjinë shqiptare, Angjelin Preljocaj rikthehet në Tiranë me premierën botërore “Natyre e qete” Spektakli përmban dy pjesë “Viza lidhese” një krijim i vitit ’89, një duo mashkullore ku për herë të parë do të interpertojë edhe një balerin shqiptar, Redi Shtylla si dhe premiera absolute “Krijimi” që do të intepretohet nga 6 balerinë francezë.

Kryeveprat botërore “Trait d`union” dhe “Creation” rikthejnë në Tiranë koreografin francez me origjinë Shqiptare Angjelin Preljocaj. Një balet për jetën, pasionin e vdekjen interpretohet për publikun shqiptar më 4 tetor në Pallatin e Kongreseve. Lidhjet e ngushta me vendin e origjinës nuk nguron t`i shpreh teksa thotë se rikthet në tokën e të parëve me të njejtin emocion

Angjelin Preljocaj: Është sikur kthehem gjithmonë në shtëpi. Edhe kur kthehem në lagje sepse edhe Franca është shtëpia ime, më ka dhënë shumë. Por kur kthehem këtu ka dicka të rrënjosur thellë që është shumë shumë e vërtetë. Është sikur kam dy burime brenda shpirtit tim dhe mendjes time.

Spektakli do të përmbajë dy pjesë “Traktati i Bashkimit” një krijim i vitit ’89, një duo mashkullore ku për herë të parë do të interpertojë edhe një balerin shqiptar, Redi Shtylla si dhe premiera absolute “Krijimi” që do të intepretohet nga 6 balerinë francezë.

Angjelin Preljocaj: Mund të japim jetën që duam një baleti, varet nga dëshira dhe vullneti jonë për tia dhënë këtë jetë, është një balet që na ka pëlqyer dhe prekur shumë. Kam dashur që ky balet të vazhdojë të jetoj dhe tju përcjell gjeneratave të reja, të ketë emocionin që ndjej unë nëpërmjet këtij baleti. Prandaj e kam marrë dhe rishfaqur disa herë. Pra është një balet që e kam vënë në kundra peshë me baletin Dasma. Çfarë kam dashur të përcjell përmes lëvizjes dhe jetës në skenë, është sesa të vegjël jemi ne në këtë univers. Sa e vogël është jeta jonë brenda jetës të së madhe. Është një balet që flet për kohën që kalon. Për jetën për vdekjen, për pasionin.

Preljocaj çel edhe Festivalin e 12 të Dancit Kontemporan në Shqipëri, një zhaner që e cilëson të vështirë dhe impenjativ për tu realizuar.

Angjelin Preljocaj: Ideja mbi teknikën dhe virtuozitetin e kërcimit konteporan është një ide më shumë në kokat e njerëzve sepse duhet një punë e madhe dhe e vështirë që të arrish virtuozitetin në kërcimin konteporan.

Redi Shtylla: Në baletin konteporan je ti dhe vetëvetja je i lirë të bësh çfarë të duash, të improvizosh veten tënde dhe në radhë të parë gjesh personalitetin tënd si kërcimetar.

Pas Shqipërisë, me 5 tetor koreografi Preljocaj do ta shfaqë krijimin e tij në Kosovë ,Serbi e më pas në Europë. Preljocaj ka një krijimtari të njohur për publikun shqiptar, në vitin 2014 dhe 2015 ai bashkëpunoi me teatrin Kombëtar të Operas dhe Baleti t me veprat “Ekstravaganca” dhe “Dasma”.

/Oranews.tv/

