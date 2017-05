Korçë, muze me 240 punime të fotografit Gjon Mili

Trashëgimia e fotografit të njohur Gjon Mili do të materializohet me ngritjen e një muzeu në qytetin e Korçës, ku do të vendosen 240 punët e tij në fushën e fotografisë në lëvizje, elementi që e ka bërë të njohur ndërkombëtarisht.

Projekti u paraqit nga kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo i cili vlerësoi faktin se një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë së qytetit vjen nga emigrantët.

Sotiraq Filo: “Fakti që qyteti i Korçës është i njohur dhe ka vlera shumë të rëndësishme në art dhe kulturë i dedikohen historikisht faktit që kemi pasur një emigracion të zhvilluar. Dhe kur nuk janë kthyer më mbrapa, siç ka qenë rasti i Gjon Milit na kanë lënë një trashëgimi shumë të pasur.”

Në këtë projekt investohen 48 milionë lekë të reja, që do të përdoren për rikonstruksionin dhe përshtatjen e godinës muzeale. Fondi financohet nga TAP në kuadrin e investimeve komunitare. Ndërkaq, të pranishmit në paraqitjen e projektit janë njohur gjerësisht me jetën dhe veprimtarinë e fotografit Gjon Mili, nëpërmjet një filmi dokumentar.

