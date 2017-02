Itali - Kantautori shqiptar Ermal Meta performon sot në Festivalin e Sanremos

Kantautori shqiptar Ermal Meta do të performojë sot në natën e parë të Festivalit Kombëtar të këngës italiane ‘Sanremo 2017’.

Kantautori shqiptar ëshë një nga 22 këngëtarët e zgjedhur në garën për kategorinë “kampioni”, përkrah emrave të njohur të muzikës italiane si Albano, Fiorella Manoia. Gigi D’Alessio, Paola Turci, Nesli, Fabrizio Moro, Michele Zarrillo etj.

“Sanremo për mua, u shpreh ai për mediat italiane, nuk është një garë, pasi kur flitet për muzikë nuk mund të flasësh për garë. Ëtshë sikur të gërmosh në ujë. Pra e pamundur!”

Sot në natën e parë të këtij festivali do të performojnë dhe këngëtatërt e njohur italianë si Albano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel, ndërsa të ftuarit specialë do të jenë superstari i muzikës latine Ricky Martin e grupi britanik “Clean Bandits”.

Kënga e Ermal Metës mban titullin “Vietato di morire” “E ndaluar të vdesësh” dhe konsiderohet nga kritika italiane si teksti më i mirë i këngëve pjesëmarrëse në ‘Sanremo 2017’.

Kjo këngë është një kauzë e fortë kundër dhunës në familje, dhunës ndaj gruas, dhunës ndaj nënës, ndaj fëmijës, dhunës ndaj çdo qënie humane.

Është një rrëfim autobiografik i kantautorit shqiptar.

Në konferencën e shtypit të prezantimit të pjsëmarrësve të këtij Festivali, Ermal Meta është shprehur se “kjo këngë, e ky tekst nuk është vetëm historia ime që kam fatin ta tregoj. Por është një temë aktuale, që dëshiroj shumë që t’i përkiste të shkuarës e jo të tashmes.”

Titullin e kësaj kënge do ta mbajë dhe albumi i ri i Ermal Metës i cili do të dalë në tregun muzikor italian më datë 10 shkurt.

Festivali i këngës italiane ‘Sanremo 2017’ do të zhvillohet prej ditës së sotme deri 11 shkurt.

Ky Festival do të drejtohet nga prezantuesit Karlo Konti e Maria De Filipi.

Teksti origjinal i këngës së Ermal Meta gjykuar nga kritika si teksti më i mirë i këngëve pjesëmarrëse në ‘Sanremo 2017’

“Vietato di morire”

Ricordo quegli occhi pieni di vita

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia

Ricordo la notte con poche luci

Ma almeno là fuori non c’erano i lupi

Ricordo il primo giorno di scuola

29 bambini e la maestra Margherita

Tutti mi chiedevano in coro

Come mai avessi un occhio nero

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

E la paura frantumava i pensieri

Che alle ossa ci pensavano gli altri

E la fatica che hai dovuto fare

Da un libro di odio ad insegnarmi l’amore

Hai smesso di sognare per farmi sognare

Le tue parole sono adesso una canzone

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Non ho dimenticato l’istante

In cui mi sono fatto grande

Per difenderti da quelle mani

Anche se portavo i pantaloncini

La tua collana con la pietra magica

Io la stringevo per portarti via di là

Ma la magia era finita

Restava solo da prendere a morsi la vita

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L’uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell’amore che dai

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede

Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare

E scegli una strada diversa e ricorda che l’amore non è violenza

Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l’amore non ti spara in faccia mai

Figlio mio ricorda bene che

La vita che avrai

Non sarà mai distante dell’amore che dai.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire.

Ricorda di disobbedire

Perché è vietato morire.

Perché è vietato morire.

Vietato morire

