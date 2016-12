“Heroizëm i shkruar me gjak atdhedashurie”, libri për Ibrahim Pashaj

“Heroizëm i shkruar me gjak atdhedashurie” është libri më i fundit i bashkëautorëve Kujtim Boriçi dhe Arben Duka, në vlerësim të figurës së dëshmorit të Atdheut Ibrahim Basha, ish-punonjës i Policisë së Shtetit, i rënë në krye të detyrës gjatë një operacioni policor në Lazarat.

Në aktivitetin e promovimit të këtij libri me një pjesëmarje të jashtëzakonshme, drejtori i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Haki Çako, shprehu vlerësim dhe mirënohje për dy autorët e librit.

Ndër të tjera Çako tha:”Ju faleminderit që fjalët e shpirtit i keni kthyer në shkronja. Kur flasin poetët komentet janë të tepërta, por sot ky aktivitet të obligon që edhe të komentosh. Faleminderit Ibrahim që ishe pjesë fizike e jona dhe që tashmë do të mbetesh përjetësisht pjesë e shpirtit dhe burim frymëzimi për ne. Ti do të jesh përjetësisht në krye të detyrës sepse sakrifikove gjënë më të çmuar, jetën, për të mirën e komunitetit dhe të Atdheut.

Vlerësim dhe mirënjohje për familjen e mrekullueshme Basha, të cilës i përcjell edhe në emrin e Ministrit të Punëve të Brendshme, Saimir Tahiri, vlerësimet, përkrahjen dhe garancinë se do të jenë përherë të mbështetur, të përkrahur dhe në vëmendjen e Ministrisë së Punve të Brendshme dhe Policisë së Shtetit. Sot është dita që krahas Ibrahim Bashës, të kujtojmë dhe vlerësojmë veprën e gjithë Dëshmorëve të Policisë së Shtetit”.

Në fjalën e tij, Zv/ministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi, ka vlerësuar këtë aktivitet dhe librin e dy bashkëautorëve për Dëshmorin Ibrahim Basha, duke e cilësuar atë jo vetëm pjesëtar të Policisë por edhe pjesëtar të Forcave të Armatosura.

“Ibrahim Basha vërtet nuk jeton më, por mbetet një shembull frymëzimi dhe kurajoje për betejën e përditshme që kemi me krimin dhe me terrorizmin. Ai do të mbetet gjithmonë një simbol i nxitjes së besimit kuqezi. Duke u frymëzuar nga vepra e këtij dëshmori, por edhe e dëshmorëve të tjerë të atdheut, gjithmonë do t’i shërbejmë me krenari dhe vendosmëri këtij besimi që na mban gjallë si komb, si shtet dhe si shqiptarë kudo që jemi”. Lavdi dëshmorit Ibrahim Basha, Lavdi Shqipërisë tonë të dashur. Djem kudo që jeni dhe luftoni krimin, paçi kurajon e dëshmorit Ibrahim Basha”.

E motra e Ibrahim Bashës, tashmë në radhët e Policisë së Shtetit, mes lotësh theksoi se Ibrahimi ishte njeriu më i mirë që kishte njohur në jetën e saj. Cilësitë e tij ia kanë përshkruar më së miri në këtë libër dy bashkëautorët.

“Ti vëlla, e flijove jetën tënde në emër të paqës dhe të qetësisë, në emër të atdheut. Ti besoje me gjithë forcën tënde tek ligji, tek uniforma, tek rregulli dhe u shndërove në simbol të përpjekjeve të çdo punonjësi policie, për vënien e rendit dhe respektimit të ligjit. Veprat e tua ishin të mëdha. Duke shpresuar se nje ditë do të të shohim përsëri unë jam dhe mbetem krenare për ty. Faleminderit”

Bashkëautori Kujtim Bori­çi në emër edhe të bashkëautorit tjetër, Arben Duka, midis të tjerave, ka vlerësuar Policinë e Shtetit për mbështetjen dhe perkujdesjen e treguar ndaj familjeve të punonjësve të rënë në krye të detyrës.

“Dua të përshëndes Policinë e Shtetit dhe Qeverinë për vlerësimin dhe përkujdesjen që bën për Punojësit e Policisë, por veçanërisht për mbështetjen që u jep familjeve të punonjësve të rënë në krye të detyrës.

Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako, u ka akorduar secilit prej bashkëautorëve, Çertifikatën për shërbime të dalluara, për kontribut dhe merita të shquara në promovimin e vlerave dhe sakrificës së punojësve të Policisë së Phtetit duke lartësuar figurën e dëshmorit të Atdheut Ibrahim Basha, përmes librit “Heroizëm i shkruar ne gjak atdhedashurie”.

