Emocione nga Kosova, piktorja Miradije Ramiqi sjell ekspozitën “Bolero”

Ekspozita “Bolero” prezantoi para publikut të Beratit veprat më të mira të piktores nga Kosovës, Miradije Ramiqi, që përmbledhin disa cikle të krijmtarisë së saj, që nga ngjarjet e luftës e deri tek endërrat femërore. Piktorja është edhe aktiviste e njohur në Kosovë për të drejtat e grave ndërsa ka marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ndërkombëtare ku është vlerësuar edhe me çmime.

Përjetimet e vajzave dhe grave gjatë ngjarjeve të vitit 1999, ‘lufta” e çdo femre për të realizuar ëndërrat dhe dëshirat përballë një realiteti që nuk i favorizon, këto dhe shumë emocione të tjera janë përciellë nëpërmjet penelit të piktores Miradije Ramiqi.

Pedagogia e Universitetit të Prishtinës, Miradije Ramiqi, u prezantua përpara publikut të Beratit me ekspozitën e saj “Bolero” me disa pjesë e krijmtarisë së saj më të mirë, që do të qëndrojë e hapur për një muaj.

Naser Shatrolli, regjisor në Prishtinë në cilësinë e kuratorit të ekspozitës e cilësoi artisten si një femër të fortë që ka lobuar nëpërmjet artit të saj në Kosovë për të drejtat e grave dhe vajzave.

Ndërsa, vetë Miradije Ramiqi u shpreh se rikthehet me mjaft kënaqësi në Berat ku ka bashkuar disa cikle pikturash.

Pjesëmarrëse në shumë evente ndërkombëtare, vlerësuar me çmime brenda dhe jashtë Kosovës ,Ramiqi solli në Berat 25 vepra të krijmtarisë së saj.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter