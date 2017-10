Bëhuni gati për dimër në teatër

Sezoni i ri në Teatrin Kombëtar sjell 14 premiera dhe rikthen regjisorët Ilir Bokshi e Arben Kumbaro. Godina që po shkon drejt degradimit total do të vazhdojë të përdoret me kapacitet të plotë edhe deri në të dalë të dimrit. Publiku nuk do ta ketë të lehtë

Sezoni i ri në teatror 2017-2018 ka nisur tashmë prej 21 shtatorit. Kalendari i plotë është prezantuar nga drejtori Hervin Çuli, bashkë me sloganin “Teatri Kombëtar”, teatri i të gjithë shqiptarëve”. Që do të thotë se teatrot e rretheve do të jenë pjesë e këtij sezoni dhe do ta çojnë në 14 numrin e produksioneve.

Çuli: Për të dhënë sa më shumë hapësira dhe për ti bërë aktorët e rretheve që të gjenden sa më afër Teatrit Kombëtar. Këto janë produksione që do ta kenë premierën e tyre në radhë të parë në rrethin përkatës , pra në Shkodër, Korcë dhe Durrës dhe pastaj do kenë premierat e tyre edhe në TK.

Skena e këtij viti ka vend për të gjithë: për Nil Sajmonin dhe Naun Shundin, për Aleksandër Dymanë dhe Ferdinand Hysin, për Shekspirin dhe Bashkim Hoxhën, gjithçka që Teatri Kombëtar ka arritur të mbledhë përtej Tiranës dhe përtej kufijve shqiptarë. Rikthehet Ilir Bokshi nga Kosova me pjesën “Frankenshtajn” të Meri Shellit dhe Arben Kumbaro me “Engjëjt e Amerikës” nga Toni Kushner.

Çuli: Unë kam për detyrë si drejtor të selektoj nga ato dhe ti jap hapësira për të pasur sa më tepër larmi në skenën e TK. Sa i takon buxhetit kemi një buxhet më të lartë këtë vit, kem rreth 20 mln lekë më tepër.

Ndërsa godina është lënë në degradim të plotë, nuk është pa kuptim të shtrojmë pyetjen: si do ta përballojë publiku dimrin në teatër?

Çuli: Do ta përballojmë sic e kemi përballuar këto dy vjet, me kaldajë që ne montuam para dy vjetësh.

Teatri i ri “Turbina” nuk është akoma gati dhe asnjë përgjigje të prerë nuk ka për braktisjen përfundimtare të godinës historike të Teatrit Kombëtar.

