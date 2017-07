Arkivi i shtetit me aplikacion, qytetari përzgjedhin dosjet online

Arkivi i Shtetit lehtëson proceduarat për çdo qytetar që e frekuenton atë për arsye studimi. Përmes dy aplikacioneve të reja, qytetarët munden që nga shtëpia të rezervojnë vizitën e tyre, duke caktuar ditën, orën por edhe duke përzgjedhur dosjet që u nevojiten.

Drejtori i Arkivit të Shtetit Ardit Bido bëri të ditur se janë dixhitalizuar 2 milionë dosje dhe limiti i dosjeve që mund të vendoset në dipozicion për cdo qytetar është 400. Për Bidon ky është një revolucion në Arkivin e Shtetit në 27 vitet e fundit.

Bido: Ky aplikacion me anë të të cilit mundësohet që të paracaktohet vizita në sallën e studimit, dosja që një studiues dëshiron të shohë, dhe me garancinë e plotë që ditën që ai do të vijë do ta gjejë dosjen në tavolinë, duke shmangur sorollatjen.

Ministrja Mirela Kumbaro Kumbaro theksoi rëndësinë që ka procesi i dixhitalizimit dhe ndikimi në turizmin kulturor.

Kumbaro: E kemi turizmin tashmë si një nga burimet kryesore të ekonomisë dhe fakti që të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me trashëgiminë i hedhim në versionin online.

Aplikacioni u inaugurua nga Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, e cila ishte e para që vendosi të dhënat në sistem.

