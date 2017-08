“Ana Tjetër”, një ekspozitë mbi regjimin komunist

“Ana Tjetër”, kështu titullohet ekspozita e hapur në ambjetet e Muzeut Historik Kombëtar.

Ekspozita është një punë e 12 fotografëve holandezë, të cilët zgjedhin të bëhen bashkë për të sjellë në kujtesë me anë të artit të tyre fotografik mënyrën e jetesës në Shqipërinë komuniste dhe në ish-bllokut lindor komunist.

Kjo ekspozitë vjen me rastin e 28 vjetorit të rënies së Murit të Berlinit. Drejtori, Doria Koci, foli rreth mënyrës se si lindi ideja për këtë ekspozitë.

Doria Koci: “Kjo ekspozitë ka në fakt rreth 11 muaj që mendohet për t’u pregatitur dhe për të ardhur në Shqipëri. Ka qenë një ide e kuratorit holandez Ad Nuis, i cili gjatë një vizitë që pati në Shqipëri patëm një kontakt së bashku dhe diskutuam gjerësisht për mundësinë e sjelljes së kësaj ekspozite që përfshinte rreth 60 foto të periudhës komuniste në Shqipëri”.

Ndërkohë ai tha se qëllimi kryesor i kësaj ekspozite është hapja e një dialogu me të shkuarën.

Doria Koci: “Në bashkëpunim me Ambasadën holandeze e cila e ka mbështetur fort këtë projekt dhe së bashku me miq të tjerë bëmë të mundur që të realizojmë dhe të sjellim këto foto për të qënë pranë publikut kryeqytetas dhe jo vetëm kryeqytetas, pasi Tirana vizitohet nga shumë e shumë turistë të huaj. Ekspozita do të jetë nga data 17 deri në datën 30 gusht dhe që sigurisht përveç se një ekspozitë e mirëfilltë fotografike duke përmbushur qëllimin dhe misionin e muzeut është për të hapur një fare dialogu me të shkuarën e cila është shumë e nevojshme për shoqërinë tonë”.

Kushdo që njeh sado pak regjimet totalitare e kupton fare mirë se ekspozita të tilla, të cilat vijnë përmes fotove të shkrepura nga artistë të cilët kanë jetuar në liri dhe shumë larg censurës, janë një ftesë për të njohur historinë ashtu si ka ndodhur në të vërtetë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter