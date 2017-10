Takim me biznesin - Zona ekonomike e Ballkanit, Danielsson: BE do financojë 3.3 mld euro

Bashkimi Europian do të financojë 3.3 miliard euro për zhvillimin e zonës ekonomike rajonale në Ballkanin Perëndimor. Gjatë një takimi me perfaqësuesit e biznesit, Drejtori i Përgjithshëm për Fqinjësine dhe Negociatat e Zgjerimit, Christian Danielson, tha se zhvillimi i kësaj zone do të rrisë vendet e punës.

3.3 miliardë euro do të jetë mbështetja e Bashkimit Europian për zhvillimin e zonës ekonomike rajonale në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Në një takim me komunitetin e biznesit, Drejtori i Përgjithshëm për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, Christian Danielsson, u shpreh se zhvillimi i kësaj zone do të rrisë numrin e vendeve të punës si dhe do shtojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Christian Danielsson: Ju jeni vërtet të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj zone dhe për këtë arsye dhe pikëpamjet tuaja janë shumë të rëndësishme. Dëshiroj të them dy fjalë për këtë ide.Tre muaj që nga Samiti i Triestes të gjithë udhëheqësit arritën në një vizion vërtet guximtar në mënyrë që të krijohet një zonë rajonale ekonomike e cila do të bazohet në katër shtylla.

Ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin, tha se ky projekt do do të gjenerojë më shumë mirëqenie për Shqipërinë dhe ftoi biznesin të bëhet pjesë me anë të rekomandimeve për ta bërë rajonin më tërheqës për investime.

Romana Vlahutin: Ekonomia është shumë e rëndësishme dhe natyrisht kjo për të gjitha vendet e rajonit dhe ne po përpiqemi që të gjejmë mënyrat nga më të ndryshme dhe modalitete nga më të ndryshme që gjithë rajoni të jetë gjithnjë e më tërheqës për investime të ndryshme.

E pranishme në takim ishte edhe ish-Ministrja e Inovacionit Milena Harito, tashmë koordinatore kombëtare për zonën e lirë ekonomike.

Ky takim zhvillohet 3 muaj pas Samitit të Triestes, për zhvillimin e rajonit të Ballkanit, përmes 4 shtyllave kryesore: tregtisë, investimeve, lëvizshmërisë dhe axhendës dixhitale.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter