Të hënën në Komisione - TVSH për turizmin, Bushati: Mundësi për investime dhe punësim

Ditën e hënë, Komisioni për Ekonominë dhe Financat diskuton projektligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i cili ul TVSH për akomodimin në turizëm nga 20% në 6%.

Deputeti dhe anëtari i Komisionit, Ervin Bushati, thotë se nisma do ti japë një shtysë të madhe sektorit të turizmit që de fakto është motori i ekonomisë shqiptare, jo vetëm për investime, por edhe për punësimin.

Ervin Bushati: Do të jetë një shtysë shumë e madhe sepse turizmi me të vërtetë është de facto një motor i ekonomisë shqiptare, por mund të kthehet në një kapital të madh në një tërheqës të madh të investimeve në rradhë të parë, të vendeve të punësimit për qytetarët shqiptarë dhe të një zhvillimi dhe aktiviteti ekonomik dhe rishpërndarje të këtyre të mirave për të gjithë shqiptarët në qoftëse trajtohet si një kapital i vërtetë. Dhe kjo qeverisje dhe kjo mazhorancë e ka vullnetin për ta trajtuar turizmin me të vërtetë si kapital, jo thjesht “prioritet” dhe vetëm fjalë pa bërë asgjë.

Sipas Bushatit nisma patjetër duhet të shoqërohet edhe me formalizimin e tregut të turizmit, që ata të dalin nga zona gri e ekonomisë.

Ervin Bushati: Mendoj që është një nismë shumë e mirë që patjetër duhet të shoqërohet dhe me formalizimin e sektorit të turizmit dhe duhet edhe një sens reciprociteti ndërmjet nismave ndihmëse të qeverisë dhe përgjigjes nga ana e operatorëve turistikë dhe firmave të turizmit, bizneseve të turizmit, për tu formalizuar sepse kemi hyrë në një fazë të dytë të zhvillimit ekonomik dhe të dalin nga pjesa gri e ekonomisë.

Ulja e TVSH për akomodimin ishte një kërkesë e hershme e operatorëve të tregut të turizmit.

Ajo pritet të shtojë fluskin e turistëve të huaj në Shqipëri si edhe uljen e çmimeve duke filluar në sezonin turistik të këtij viti.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter