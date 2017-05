Ekopolitikë - Teliti: I kam dorëzuar arkën e shtetit Shkëlqim Canit pa borxhe

Dorian Teliti, këshilltar për ekonominë pranë Partisë Demokratike i ftuar në studion e “Ekopolitikë” në Ora News, teksa komentoi deklaratat e kryeministrit Rama sipas të cilit shumë nga premtimet nuk janë mbajtur për shkak të borxheve të qeverisë së shkuar, thotë se kjo çështje u mbyll me marrëveshjen me FMN-në.

Pjesë nga diskutimet:

Teliti: Është një justifikim. Ajo problematikë me detyrimet e prapambetura në vitin 2013 kur qeverisja aktuale mori drejtimin e vendit u zgjidh me një marrëveshje me FMN-në dhe ka qenë kryeministri që tha se me këtë marrëveshje i vumë kapakun detyrimeve të prapambetura. Tashti pas 4 vitesh do ta hapë kapakun.

Zusi: Ta marrësh bilancin me x para dhe mbas një muaji ta shohësh se të mungojnë 500 milionë euro, pavarësisht se do i marrësh. 160 milionë ishte TVSH-ja. Këtë e di me siguri absolute.

Teliti: Po flet me personin që ia ka dorëzuar arkën e shtetit Shkëlqim Canit. Unë e kam pritur Shkëlqim Canin si ministër dhe ky është trillim.

