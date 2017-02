Standard & Poor’s rikonfirmon vlerësimin B+ për Shqipërinë

Agjencia e vlersimit të ekonomive në të gjithë botën “Standard And Poor”, ka rikonfirmuar vlerësimin e kreditit për Shqipërinë në B+. Ministri i Financave Arben Ahmetaj shprehet se ky është një rikonfirmim i besimit tek ekonomia shqiptare. Raporti i S&P rezulton me pritshmëri për rritje ekonomike të Shqipërisë, konsolidim buxhetor dhe fiskal duke shpjeguar se reformat kryera

Agjencia e Vlerësimit të Kreditit “Standard And Poor” rikonfirmon vlerësimin për Shqipërinë në kreditin B+ me prespektvië të qëndrushme. Ministri i Financave Arben Ahmetaj lidhur me këtë vlerësim thotë se ky është një tjetër sinjal pozitiv dhe inkurajues që rikonfirmon besimin tek ekonomia shqiptare e cila sipas ministrit po ecën bindshëm në drejtimin e duhur.

Agjensia prestigjioze e vlerësimit të ekonomive në të gjithë botën, beson se Shqipëria po bën një progres gradual në forcimin institucional, duke veçuar arritjet në drejtim të konsolidimit fiskal, mbështetur edhe në programin e suksesshëm me përmbushje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Po ashtu agjencia vlerëson se reformat e ndërmarra, kryesisht ato institucionale kanë rikthyer sundimin e ligjit, luftuar informalitetin dhe përmirësuar klimën e biznesit. Për këtë arsye konfrimojmë vlerësimin B+ për kreditin afatgjatë dhe afatshkurtër për Shqipërinë, thotë raporti i agjencisë. Standard &Poor’s parashikon konsolidimin dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike në periudhën në vijim, bazuar në forcimin e kërkesës së brendshme, si rezultat i rritjes së konsumit dhe investimeve private, veccon ministri i financave Ahmetaj.

Ndërsa në raporti thotë se: Ne presim që rritja ekonomike në Shqipëri të jetë solide gjatë periudhës 2017-2020, duke mbështetur konsolidimin buxhetor të qeverisë, pavarësisht rreziqeve të ndryshme, me të cilat mund të përballet buxheti, siç janë zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti”.

/Oranews.tv/

