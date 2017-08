Raporti i INSTAT - Rritet me 9.9% hyrja e të huajve për turizëm, kryesojnë kosovarët

Në 6 muajt e parë të këtij viti në Shqipëri kanë hyrë më shumë turistë. Sipas raportit të INSTAT, numri i vizitorëve të huaj të hyrë në Shqipëri për qëllime pushimi dhe vizita ditore në muajin qershor 2017, ka shënuar një rritje me rreth 13.9 %.Numri më i madh i shtetasve që kanë hyrë në vendin tonë është nga Kosova.

Sipas raportit të INSTAT, numri i vizitorëve të huaj të hyrë në Shqipëri për qëllime pushimi dhe vizita ditore në muajin qershor 2017, ka shënuar një rritje me rreth 13.9 %.

Numri më i madh i hyrjeve të shtetasve të huaj në vendin tonë në muajin qershor 2017 rezulton nga Kosova me 31.0 %, pasuar nga hyrjet e shtetasve të huaj nga Maqedonia me 12,1 %, Greqia me 9,2 % dhe Italia me 7,5 %.

Kosovarët vazhdojnë të mbajnë vendin e parë të pushuesve që zgjedhin bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet e verës.

Ndërkohë numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri për qëllime biznesi përbën 1.6 % të duke shënuar një rritje prej 12,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas INSTAT udhëtimi i shqiptarëve, por edhe i të huajve është kryesisht në rrugë tokësore më pas renditen udhëtimet nga ajri dhe nga deti.

Nga të dhënat vihet re gjithashtu se edhe numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i vendit tonë në gjashtëmujorin e parë 2017 rritur 3.7 %, krahasuar me njëjtën periudhë të një viti më parë.

