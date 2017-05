Viti 2016 - Raporti, 35 kredimarrës të mëdhenj në gjyq, BSH: Ristrukturoni pagesat

Kreditë e këqia do të futen në një proces të ri vlerësimi. Banka e Shqipërisë ka kërkuar hartimin e një urdhëri të posaçëm për sistemimin e tyre. Një vëmendje të veçantë do ti kushtohet 35 kredimarrësve më të mëdhenj në bankat e nivelit të dytë. Kërkohet që trajtimi i tyre të mos jetë në rrugë gjyqësore por me ristrukturim pagesash.

Banka e Shqipërisë kërkon zgjidhje të tjera për borxhet e pakthyera, duke parashtruar mundësine e nxjerrjes së tyre nga proceset e stërzgjatura gjyqësore. Në kuadër të planit të thelluar kombëtar të masave për adresimin e kredive me probleme, ky institucion merr angazhim të drejtpërdrejtë. Një proces më vete do të ketë për 35 kredimarrësit e mëdhenj të çdo banke, si dhe ristrukturimi jashtëgjyqësor i borxhit të tyre. Bankave të nivelit të dytë u është kërkuar hartimi dhe paraqitja e planeve të rimëkëmbjes dhe të zgjidhjes së kësaj problematike.

Po ashtu Banka e Shqipërisë ka kërkuar një raport vjetor nga 16 banka në vend, për formalizimin e stratregjive për reduktimin e kredive me probleme, mënyra e implementimit të tyre, parashikimi për ndikim në buxhet dhe monitorimi i për këto kërkesa vijon edhe në këto 3 muaj të parë të 2017.

Në raportimin e saj për Kuvendin e Shqipërisë, Banka Qëndrore thotë se sëshpejti do të finalizohet udhëzimi për ristrukturimin e kredive i cili do të rishikojë tërësisht udhëzuesit aktualë në bashkëpunim edhe me Bankën Botërore, për trajtimin e këtyre problemeve. Po ashtu do të finaliziohet edhe krijimi i një kuadri formal të përbashkët për bashkëpunimin midis bankave për adresimin e problematikave të kredimarrësve.

Në dhjetor 2016, kreditë me probleme zinin 18.3% të portofolit të kredisë dhe 14.6 mld lekë u larguan nga bilancet e bankave si pasojë e procesit të fshirjes së kredive të humbura. Në gjashtëmujorin e fundit të 2016 kredia me probleme u ngushtua me 1.7% duke arritur në nivelin e 109.7 mld lekë. Në dy vite janë fshirë 39.3 mld lekë kredi të humbura. Nivelin më të ulët të kredive me probleme e raportojnë bankat e mëdha me 17.7% ndërsa bankat e vogla mbartin nivelin më të lartë të kredisë me probleme në 26.6%.

/Oranews.tv/

