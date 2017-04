Projeksionet e rritjes ekonomike

Efekti i reformave ka filluar të japë rezultat më shpejt sesa pritej për ekonominë.

Kështu e vlerëson deputeti dhe anëtari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financës Ervin Bushati, projeksionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, në raportin më të fundit të tij për një rritje ekonomike 3.7% të Shqipërisë për 2017.

Ervin Bushtati: “Reformat e kanë dhënë efektin e tyre edhe më shpejt sesa pritej, si në zhvillimin ekonomik, në përmirësimin e klimës së biznesit, ashtu edhe në stabilizimin e tregjeve ekonomike dhe financiare. Dhe trendi pozitiv i rritjes ekonomike në fund përkthehet edhe për qytetarët në më shumë mirëqenie apo kapilarizim të të ardhurave dhe rritje të konsumit. Këtë nuk e thotë vetëm FMN-ja dhe Banka Botërore, por shumë instituticione të tjera të pavarura të cilat për herë të parë shikojnë një ekonomi shqiptare. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që në rradhë të parë rrit konsumin e brendshëm, pra nuk varet më nga remitanca dhe të ardhurat nga emigrantët dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, një ekonomi që nuk varet më vetëm nga fqinjët, siç është Italia dhe Greqia, që ndonëse mund të jenë në krizë ekonomike dhe financiare nuk e ndikojnë më dot ekonominë shqiptare.”

Sipas Bushatit janë përmirësuar parametrat makorekonomikë.

Bushati: “Gjithashtu rritja ekonomike nuk është vetëm letër, nuk është vetëm një koncept. Para dy javësh ka dalë një raport i UNTP-së mbi indeksin e zhvillimit njerzor, ku Shqipëria ka avancuar me 21 vende për vetëm 3 vite. Ka të bëjë me rritjen ekonomike, ka të bëjë me të ardhurat për frymë, ka të bëjë me jetëgjatësinë, ka të bëjë me arsimin dhe të drejtën për arsim, ka të bëjë me shërbimet në shëndetësi dhe shumë shërbime të tjera të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e jetesës për qytetarët. Shikohet që Shqipëria në mënyrë të ndjeshme ka përmirësuar parametrat makroekonomikë dhe ka më shumë për të rishpërndarë për shoqërinë.”

Por për ekspertin e ekonomisë Zef Preçi, kur konsumi i energjisë është në nivel simbolik, është një tregues se rritja ekonomike është e kontestueshme.

Zef Preçi: “Fakti që në vitin 2016 në krahasim me vitin 2015 kemi një rritje shumë simbolike,në mos gaboj me 0.6% të konsumit të energjisë, është një tregues se rritja ekonomike është e kontestueshme nga pikëpamja e madhësisë së saj. Natyrisht në kahun e kundërt shkon fakti që gjatë kësaj periudhe janë kryer investime në projektin TAP, por ato nuk shndërrohen në vend pune, nuk shndërrohen në të ardhura tatimore për buxhetin.”

Sipas Preçi, rritja ekonomikë është e kërcënuar nga disa faktorë.

Preçi: “Harmonizimi i politikave që mundësojnë një shfrytëzim më të mirë të burimeve, një përdorim më racional të fondeve, me më pak korrupsion dhe me më shumë efiçensë, dhe duke pasur proritete, pra duke pasur një vizion ndryshe do ti shërbejë rritjes ekonomike reale. Nëse rritja ekonomike në Shqipëri është me pak se 6% nuk çon në absorbim të fuqisë puntore.”

Fondi Monetar Ndërkombëtar u shpreh në panoramën e bërë për ekonominë globale, se ekonomia e Ballkanit Perëndimor do të rimëkëmbet, dhe se rritja e saj do të jetë graduale, ndërsa për Shqipërinë projeksioni për 2018 është 4.1%.

/Oranews.tv/

