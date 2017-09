Nisja e aksionit të ri kundër informalitetit, Ahmetaj letër sipërmarrësve

Qeveria do të nisë një aksion të ri kundër informalitetit. Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj i është drejtuar sipërmarrësve në vend me një letër të hapur për bashkëpunim në kuadër të betejës, me qellim rritjen e pajtueshmërisë ndaj zbatimit te ligjit dhe nxitjen e vetëkorrigjimit për zgjerimin e bazës tatimore.

Ministri sqaron ku do te fokusohet aksioni në terren, paralelisht me të cilin do të zhvillohet edhe një tjetër reformë e rëndësishme e lehtësimit të procedurave në favor të përmirësimit të klimës së biznesit.

“Qasja jonë për betejën pa kushte dhe me zero tolerancë kundër informalitetit, ka hyrë në një stad të ri, në përgjigje të të cilit do të duhet të kalojnë edhe në një fazë të re të përgjegjësisë tatimore, bazuar tek rritja e pajtueshmërisë ndaj zbatimit të ligjit, vetëkorrigjimit, vullnetarizmit dhe transparenca”, thuhet në letrën e Ahmetajt.

Me synim për të ndërtuar një realitet të ri, ministri kërkon bashkëpunim nga sipërmarrësit, duke theksuar se çdo rekomandim apo ide është e mirërpritur.

Letra e Ministrit Ahmetaj per sipermarrjen

