Programi ekonomik 2017-2021 - Nis faza e tretë e anti-informalitet, Rama: Rritje ekonomike 5%

Qeveria do të nisë së shpejti fazën e tretë të luftës anti-informalitet. Gjatë prezantimit të programit për 4 vitet e ardhshme, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se aksioni do të nisë që në 100 ditët e para. Kreu i qeverisë premtoi rritje ekonomike deri në 5%, 220 mijë vende punë dhe ndryshim rrënjësor të turizmit. Por për kreun e opozitës këto janë premtime boshe, pasi ekonomia shqiptare është shkatërruar.

Në 100 ditët e para të qeverisjes një nga objektivat e qeverisë duket se do të jetë lufta ndaj informalitetit.

Gjatë prezantimit të programit në Kuvend, kryeministri Edi Rama theksoi se aksioni do të vijojë pa ndërprerje për 4 vitet e mandatit, por këtë radhë do të jetë me qasje të re.

Rama: Lufta kundër informalitetit do të hyjë po ashtu në një faqe të re qysh në 100 ditët e para të qeverisjes dhe do të nisë me një ndryshim të ndjeshëm në qasje dhe rezultate, që do të konsolidohet pa ndërprerje për katër vite me rradhë.

Përsa i përket rritjes ekonomike, kreu i qeverisë premtoi se do të kapë shifrën mbi 5% ndërsa premtoi hapjen e 220 mijë vendeve të reja të punës.

Rama: Të kapërcejmë nivelin 5% të rritjes ekonomike në vitin e tretë të këtij mandati, të krijojmë mundësi për 220 mijë vende pune më shumë në librat e llogarive të shtetit.

Turizmi u konsiderua një ndër sektorët ku do të fokusohet qeveria këtë vit.

Rama: Pastërti shembullore dhe shërbime shëndetësore dinjitoze, kjo është e arkivuar. Shkollëshumtit në opozitë ta mbajnë mend edhe pastaj ballafaqohemi me realitetin. Unë po ju them mos u harxhoni kot për të ikur jashtë vitin tjetër.Ju si të doni.

Por pavarësisht zotimeve të dhëna nga Kryeministri, kreu i opozitës Lulzim Basha e cilësoi prezantimin e programit një propagandë boshe në një kohë që realiteti prezantohet i hidhur.

Basha: Kjo ishte paraqitja më boshe, më sipërfaqësore ku thelbi ishte elememinuar plotësisht dhe zëvendësuar nga propaganda, demagogjia e stampës më të vjetër. Kjo nuk është shfaqe, ky është realiteti i hidhur i një Shqipërie me ekonomi të shkatërruar, papunësi të rritur, me mirëqënie në rënie, me çmime të larta, me taksa të larta, me pamundësi në shëndetësi, arsim dhe kudo.

