Të dhënat për turizmin, njësitë akomoduese dhe shfrytëzimin e tyre do të jenë nga ky vit të pasqyruara në të dhënat e INSTAT. Sipas drejtoreshës Delina Ibrahimaj statistikat më të mira janë baza për shumë vendimarrje të rëndësishme në lidhje me investimet.

Nga ky vit INSTAT do të nisë të publikojë të dhëna edhe për kërkim-zhvillimin dhe inovacionin. E gjitha kjo bëhet në kuadër të transformimit të statistikave në vendimmarrje. Për të prezantuar ndryshimet Instituti i Statistikave përmes një seminari ka vënë përballë përdoruesit kryesorë të statistikave.

Për drejtoreshën e këtij institucioni Delina Ibrahimaj, statistikat më të mira janë baza për politika më të mira zhvillimi.

Ibrahimaj: “Mendojmë se është shumë e rëndësishme në fazën që jemi, të marrim mendimimin e përdoruesve kryesorë për zhvillimin e sistemit statistikor kombëtar. Kemi sjellë në sallë politikëbërës, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve të tjera që prodhojnë statistika në vend si: Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë, pikërisht për të marrë mendimin e tyre se si ne në të ardhmen duhet të zhvillojmë statistikat në kuadër të rritjes së numrit të treguesve statistikorë që duhet të prodhojmë, në kuadër të rritjes së cilësisë dhe të ardhjes sa më afër të përdoruesve për të hartuar statistika sa më të mira dhe për të bërë vendimmarrje sa më të mirë”

Por objektivat e INSTAT janë edhe më të mëdha, pasi ky institucion synon të garantojë të dhëna më të shpejta për të garantuar përgjigjen në kohë ndaj nevojave të përdoruesve. Po ashtu për herë të parë Instat do të pasqyrojë edhe statistikat për njësitë akomoduese të turizmit, kapacitetet dhe shfrytëzimin e tyre.

