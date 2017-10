Aksioni i tatimeve - Në Vlorë konstatohen 3.4 mln lekë fshehje të ardhurash

Dalja në terren e inspektorëve tatimorë ka vënë në lëvizje bizneset në Vlorë, ndërsa që ditën e parë janë konstatuar 3.4 milion lekë fshehje të ardhurash. Në QKR u regjistruan 100 kërkesa për regjistrim biznesi, nga ata që deri më tani kanë punuar pa numër nipti. Aksioni i tatimorëve pritet të vijojë me intensitet deri në muajin dhjetor, ndërsa rreth 50 për qind e operatorëve turistike rezultojnë me shmangie të tatimeve.

Në ditën e parë të aksionit në terren nga ana e inspektorëve tatimorë janë konstatuar 3.4 milionë lekë që konsiderohen fshehje e të ardhurave, ndërkohë që po në një ditë janë paraqitur 100 kërkesa të reja në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Bizneseve.

Duket se zbritja e kontrollorëve tatimorë në terren ka detyruar bizneset që mund të kenë punuar në mënyrë informale të kërkojnë pajisjen me Nipt.

Burime nga task-forca tatimore bëjnë të ditur se në sitë do të kalojnë 380 subjekte të cilët nuk janë pajisur ende me kasë edhe pse janë të formalizuar, ndërsa në sektorin e tregtimit me shumicë, tatimorët do të kontrollojnë 200 subjekte të cilat figurojnë si kontigjent risku.

Së bashku me tatimoret në aksion është përfshirë edhe hetimi tatimor me 9 grupe, të cilat do të kryejnë edhe verifikime të thelluara, ndërsa 10 grupe të tjera do të punojnë me bizneset ku dyshohet mospërputhshmëri mes inventarit kontabël dhe atij fizik, kryesisht bizese të mëdha.

Sakaq, të dhënat nga tatimet e Vlorës, listojnë operatorët turistik me nipt sezonal si subjektet që i janë shmangur më shumë taksave, pothuajse 50% e tyre.

Aksioni në Vlorë pritet të vijojë me intensitet deri në muajin dhjetor.

/Oranews.tv/

