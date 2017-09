Shkodra në "Ekopolitikë" - Në vështirësi për të paguar, si ju bllokua llogaria bankare biznesit fason

Tatimet duhet të kenë një kontratë mirëkuptimi me biznesin kur bëhet fjalë për ti mbledhë detyrimet.

Shqetësimi u ngrit nga Arben Shkodra, sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Prodhuesve, i cili në emisionin “Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe solli rastin sesi një biznesi të tekstileve iu bllokua llogaria bankare pasi ishte në pamundësi për të paguar detyrimet.

Shkodra: Kemi pasur githmonë angazhimin që të jemi mirëkuptues në lidhje me çdo mënyrë sesi shteti të fillojë të mbledhë sa më shumë të ardhura, se ne të ardhurat na kthehen në utilitete, infrastrukturë për ne në shërbimet publike. Por sistremi i tatimeve, kemi pasur dhe shumë debate në lidhje me ligjin për procedurat tatimore që fatkeqësisht jo të gjitha rekomandimet e biznesit u morën parasysh në prekjen e fundit që u bë në 2016.Eshtë një ligj që rregullon dhe marrëdhënien mes inspektimit dhe tatimpaguesit në momentin kur inspektohen por edhe mënyrën sesi qaset procedura e pagesës së tatimeve apo mbledhjes së tatimit.

Kemi pasur një nga anëtarët tanë që nuk po i përmend emrin por filloi një biznes të ri në fushën e tekstileve dhe ne i dimë shumë mirë si funksionon. Fasoni ka problemet e veta se është totalisht për eksport dhe varet shumë nga kontratat me jashtë. Pas dy muajve i erdhi njoftimi, kishte pamundësi për të paguar sepse kontarta vijonte por pagesat vonoheshin dhe u bllokuar llogaria bankare e biznesit.Momentin që bllokon llogarinë bankare të biznesit i ke mbyllur totalisht jetën atij biznesi. Nuk ka aftësi paguese më për asgjë, qira, drita.A ka mundësi të ketë një qasje ndryshe, tatimet duhet të kenë komunikim më tepër për biznesin për të kuptuar problematikat, hallet. Ndoshta ai problem që ka lidhet me një tatimpagues tjetër që natyrisht është i mundshëm për të bërë pagesa por nuk i kryen.

Nuk mund të kemi një robot. Sa kohë ka një skemë vlerësimi, skemë analize risku duhet të ketë dhe një skemë mirëkuptimi. Siç ne ofrojmë një mirëkuptim për aksionin duhet të ketë mirëkuptim dhe për këtë gjë. Ka një nen aty që duhet të zbatohet më ndryshe, efekti i derregullimit, duhet ti lehtësojmë një çikë më tepër kur janë në vështirësi, jo ti bëjmë të mos paguajnë. Kemi hapësira.Ky është vetëm një rast për të dhënë shembull. Meraku jonë është mënyra si do qaset tatimori në një fshat apo qark i cili nuk është Tirana, nuk ka media.Ne do ta shohim gjithë këtë inspektim do jemi në komunim me Tatimet që të mos ketë sfumatura poshtë.Nuk ka pasur tendencë të Kryeministrit për ti rënë biznesit, por është përkthyer në mënyrë të çuditshme për të abuzuar nga pjesa fundore e inspektimit. Kjo është një nga meraqet.

