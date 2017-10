BSH - Kreditë e këqija ulen me 4 mld lekë në 6 muajt e parë të 2017

Kreditë e këqija ulen me 4 mld lekë në 6 muajt e parë të 2017. Sipas të dhënave të BSH, tepërica e kredieve me probleme ishte 93 mld lekë ose 15.2% më e ulët në krahasim me 6 muajt me parë.

Rënia e stokut të kredive me probleme vjen si rezultat i ristrukturimit të kredive shlyerjes së kredive të prapambetura dhe fshirjes së kredive të humbura nga bilancet e bankave.

Ndërkohë kredia e ristrukturuar gjatë kësaj periudhe ishte rreth 6.2 mld lekë. Nga kjo vlerë 1.7 mld lekë ishin kredi të klasifikuara si me probleme dhe pjesa tjetër ishin kredi standarde dhe kredi në ndjekje.

Ndërkohë kreditimi në total sipas BSH në gjysmën e parë të këtij viti viti është tkurur me 8.7 mld lekë për efekt të kursit të këmbimit. Vlen të theksohet se sektori bankar ka vijuar që të financojë subjektet jo rezidente, biznes dhe individë. Teprica e kredisë për jorezidentët ka shënuar nivelin 69 mld lekë dhe është rritur me 2.1 pikë përqindje gjatë periudhës dhe 15.5 % ndaj një viti më parë.

Kontributin kryesor në këtë rritje e ka dhënë kredia për bizneset jo rezidente e ndikuar kjo nga interesat më të larta pasi kjo bën që bankat e nivelit të dytë të kenë më shumë fitime dhe më tepër interes për të kredituar jo rezidentët.

/Oranews.tv/

