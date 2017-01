Korrupsioni largon investitorin, Crowford: Bëni drejtësinë, luftoni fenomenin

Në analizën e Ora News për klimën e biznesit 2016, President i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Mark Crowford foli për rrezikun e korrupsionit në biznes. Duke folur sesi një investitor amerikan u largua nga ky shqetësim. Ai apelon që të bëhet drejtësia dhe të luftohet fenomeni.

Crowford Është normale për disa të ikin, por është shqetësim për ata që thonë do ikim dhe nuk do vijmë më. Vetë kam ndërhyrë në një nga investimet që ishin duke ikur dhe ai ishte shumë i pasur thë tha: Për mua Shqipëria është një X. Unë kam investuar kudo në botë, por kam pasur shumë vështirësi me korrupsionin sidomos me burimet natyrorë që është për mua të vazhdoj. Pamja nga jashtë është pak vështirë duke parë që jemi edhe në reformën e drejtësisë dhe ambasadori i SHBA dhe i BE kanë thënë disa njerëz që janë në pushtet ose ishin do të shkojnë në burg. Kjo do të thotë se korrupsioni është problem.

/Oranews.tv/

