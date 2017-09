Konfindustria ok për FMN si këshilluese: Marrëveshja e 2014 e pasuksesshme

Konfindustria mbeshtet qendrimin e qeverisë shqiptare per ndryshimin e statusit te misionit te Fondit Monetar Nderkombetar ne marreveshjen e rradhes.

Roli i pritshem i misionit te FMN ne Shqiperi parashikohet te jete i tipit “keshillimor”, nje ndryshim cilesor i prekshem nga statusi i “vezhguesit” dhe bashkëvendimarresit ne praktike, sikurse ishte parashikuar ne marrëveshjen e nenshkruar në vitin 2014.

Konfindustria vlerëson, se marreveshja me FMN e vitit 2014 ne parametrat kryesorë te saj nuk ishte e suksesshme, nese do te vleresohet ne afatgjate.

Sipas Konfindustrisë, rritja e borxhit publik me te pothuaj 10% te PPB nuk u perligj me rritjen e ulet ekonomike mesatare te 3 viteve te fundit.

Sipas Konfindustrisë, marrja e borxhit te ri publik i ndermjetesuar nga FMN u shoqerua me kushtin shoqerues per politika shtrenguese fiskale.

“Rritja e ngarkeses me pothuaj 50% te disa prej kategorive kryesore si p.sh tatimi mbi fitimin, te ardhurat etj të disa taksave te rendesishme si mbi karburantet, etj kane prodhuar pasoja te renda mbi ekonomine shqiptare. Rritja e dobet ekonomike, ulja e konkurueshmerise se vendit ne terheqjen e investimeve te huaja, ulja ne nivele historike e kerkeses per kreditim nga biznesi, emigrimi masiv etj jane disa prej pasojave te prodhuara edhe nga marrëveshja e meparshme me FMN” vlerëson Konfindustria.

