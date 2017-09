Konfindustria ngre alarmin për zbatimin e uljes se tatimit mbi dividentin

Ulja e ngarkesës tatimore, e parashikuar në programin e qeverisë “Rama 2”, shihet si një lëvizje mjaft pozitive, por jo vendimtare, nga Konfindustria. Nëpërmjet një reagimi për shtyp, administrator i përgjthshëm Gjergj Buxhuku thotë se ky akt, duhet të jetë hapi i parë drejt përmirësimit të domosdoshëm të gjithë politikave fiskale të deritashme.

“Në programin e shumicës qeverisëse të paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë u parashikua lehtësim i politikave fiskale dhe konkretisht ulja e tatimeve për dividendin dhe tatim fitimi për kompanitë e teknologjisë në masën 6% dhe ulja e tatimit mbi të ardhurat për disa kategori individësh në nivelin e 18%.

Konfindustria vlerëson, se masat e mësipërme “nuk do të kenë asnjë ndikim të prekshëm pozitiv, nëse nuk do të shoqërohen me përmirësim thelbësor të gjithë politikave fiskale të deritashme”, thuhet në deklaratën e Konfindustrisë.

Madje sipas kësaj të fundit, nga zbatimi i uljes se tatimit mbi dividentin nga 15% ne 6% pa përjashtim për gjithë kategoritë e biznesit, mund të ketë pasoja negative për ekonomine kombetare dhe buxhetin e shtetit.

“Perfitues, – sipas Buxhukut,– do të jenë vetëm monopole dhe oligopole të privilegjuar me licenca, koncesione shtetërore, që veprojnë në sektoret e tregjeve të mbyllura dhe mungesë konkurence dhe që qarkullojne sasine kryesore të flukseve financiare në ekonomine vendore.

Më tej administrator i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku vlerëson se “politikat fiskale në fuqi janë ndër shkaqet kryesore të gjendjes së vështirë ekonomike, fuqisë konkuruese të dobët tërheqjes së investimeve të huaja dhe të vendit, rritjes së ulët të PPB dhe largimeve masive të qytetarëve shqiptarë jashtë vendit”

