Dogana pa letra - Kodi i ri doganor eliminon paraqitjen e biznesit në zyrat doganore

Ulje të kostove fizike dhe dokumentave, përshpejtim dhe thjeshtim të procedurave është ajo që do të ofrojnë Kodi i ri doganor në muajin qershor. Nëndrejtorja e doganave Mirela Meka në takim me bizneset italiane veçoi risinë e operatorëve ekonomikë të autorizuar të cilët do të mundësojnë doganën pa letra, duke eliminuar procesin e paraqitjen së biznesit në zyrat e doganave.

Kodi i ri doganor që pritet të marrë fuqinë në qershor 2017 do të ofrojë ndyrshime thelbësore për lehtësimin e procedurave në dogana. Nëndrejtoresha e Përgjithshme e Doganave Mirela Meka në tryezën e diskutimit me bizneset italiane tha se risia qëndron në procesin e doganës pa letra, ku eliminohet paraqitja e biznesit në zyrat e doganës për veprime të ndryshme.

Meka: Në kuadër të doganës pa letra ne kemi finalizuar procesin e nënshkrimit elektronik të deklaratës doganore duke mundësuar fillimisht bashkëngjitjen e dokumentave shoqërues në mallrat e skanuara në dokumentin administrativ të vetëm apo DAF siç e njifni ju. Kjo do të bënte të mundur jo vetëm lehtësimin tuaj por edhe shmangien e kontaktit fizik me doganierët pranë degëve doganore.

Shqetësimet e konstatuar nga biznesi me doganat u ngritën nga Presidenti i Confidustria Albania, Donato D’Agostino. Ai kërkoi bashkëpunim më ta madh me biznesin dhe rekomandoi ngritjen e komisioneve teknike për për të eleminuar problematikat.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter