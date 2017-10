Diskutimet me FMN - Haxhimali: Ja 3 variantet si do të mblidhet taksa e pronës

Në emisionin “Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe, Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive, Agron Haxhimali, zbuloi tre variantet që janë diskutuar me FMN për mbledhjen e taksës së pronës.

Ndërkohë ish zv.drejtor i përgjithshëm i Tatimeve, Flerenc Dilaveri, tha se propozimi për tu mbledhur në faturën e energjisë mund të shoqërohet me probleme.

Flobenc Dilaveri: Duhet të qartësohemi se kush do ta mbledhë këtë taksë se dëgjova që do ta mbledhë dhe OSHEE. Momentin që OSHEE lëshon faturën e saj është titull ekzekutiv me ligj dhe ka apo nuk ka gabime ti je i detyruar ta paguash dhe vetëm me gjykatë e zhbën.Që nga ky moment dhe në këtë katrahurë pronash që jemi ne, në këtë sistem kaq të varfër kadastral them që gabimet do të jenë shumë të mëdha dhe impakti social-fiskal do të jetë i madh. Duhet një vit të paktën që qytetarët të mësohen me taksën aktuale, të paguajnë dhe bashkitë të fillojnë ti mbledhin. Duke u vendosur dhe incentiva të caktuara por dhe penalitete nëse nuk e mbledhin dhe në janar të 2019 mund të jemi gati për tjetrën.

Agron Haxhimali: Për aq sa kam diskutuar. Ka pasur tre propozime: Ose një agjensi qëndrore në kuadrin e këtij riorganizimi të katër agjensive të mëdha që ka propozuar qeveria. Personalisht nuk jam për agjensi në dorë të qeverisë.Tjetra është OSHEE që ka avantazhet dhe disavantazhet nëse do privatizohet nesër. Së treti, secila bashki ti dalë për zot pronave të veta me taksë dhe shërbime.

I pyetur se cila do jetë baza e taksës dhe si do llogaritet fatura, Haxhimali tha: Me aq sa kemi dëgjuar janë gjëra të kombinuara, ka kofiçent sipërfaqja, ka kofiçent vlera si për shtëpitë e reja në Bllok si për shtëpitë e vjetra. E njëjta gjë ndodh dhe në Bilisht. Do kategorizohen. Pjesë e taksës së pronave janë katër, taksa e ndërtesës, truallit, tokës bujqësore dhe taksa për transferimin e pasurisë.

/Oranews.tv/

