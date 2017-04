Ekopolitikë - Ekonomi: Janë plotësuar dosjet për 8 investime strategjike

Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi e ftuar në “Ekopolitikë” nga Aurora Sulçe në Ora News, thotë se janë plotësuar tetë dosje për investime strategjike.

Ines Muçostepa, kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë thotë se kriza politike do të bëjë që investitorë strategjikë të stepen për të investuar.

Kryeredaktorja e Monitor Ornela Liperi shprehet se në janar dhe në shkurt ka rënë kredia për investime.

Pjesë nga bisedat:

Ekonomi: Po të shikojmë investimet strategjike në vend, deri tani janë plotësuar tetë dosje për investime strategjike. Janë investime strategjike që po bëhen në Shqipëri. U la e lirë kontrata që të ndërtohet një kullë në Tiranë.

Muçostepa: Sipërmarrja ka qenë pjesë e tryezave të vazhdueshme dhe i ka kërkuar klasës politike që të gjejë konsensus. Në një moment kur ne nuk kemi krijuar një gjendje ekonomike stabël dhe një rritje ekonomike të kënaqshme, e gjejmë veten në një krizë politike.

Në qoftë se do të mendojmë sipërmarrës të mëdhenj që mund të vijnë, do të ketë një tkurrje. Në shumicën e vendeve, në periudha zgjedhore ka një stepje. Duke parë që konsensusi nuk po arrihet, ndoshta kjo tkurrje më të jetë më e madhe. Mendoj tek investime e reja që mund të vijnë. Nuk mendoj se do të cenohen investimet që janë këtu.

Liperi: Ka një tregues indirekt që ka një stepje të investimeve dhe kjo është normale. Është kredia për ekonominë. Kredia për investime në janar dhe në shkurt ka qenë shumë e ulët dhe nga anketimet tek biznesi është situata politike në vend. Pavarësisht se ka interes për të investuar në turizëm.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter