Ekopolitikë - Crowford: 43% e ekonomisë informale, duhet parë thellë çështja

Mark Crowford, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë mbështet fazën e tretë antiinformalitet të njoftuar nga qeveria.

Por në emisionin “Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe ai ngriti shqetësimin për shkallën e lartë të ekonomisë joformale në Shqipëri, 43% e saj.

Sipas tij duhen parë më thellë shkaqet e saj. Mark Crowford foli edhe për grevën e paralajmëruar për të hënën nga furgonat që transportojnë fëmijët e shkollave.

Mark Crowford: Duke kontrolluar bizneset sipas riskut është shumë normale. Nuk kam frikë që do jetë i keq, do jetë shumë i mirë. Shqetësim është fakti se akoma 43% e ekonomisë është jo formale, duhet adresuar diçka më thellë.

Nëse informaliteti është mbi 10% ka diçka thellë tek sistemi tatimor, njerëz që përpiqen të shmangin. Të hënën do ketë një grevë nga furgonat sepse ata thonë do kenë një gjobë shtesë. Unë them që kur kemi shumë tatime, edhe të vogla, është nxitje për njerëz që të shmangin dhe të fusin më shumë aktivitetin e tyre në sistemin jo formal.

Për kontrollin e bizneseve të mëdha unë jam në përgjithësi pro dhe të shikojmë si po zbatohet dhe nëse do shikojmë probleme do ti evidentojmë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter