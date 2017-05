Çfarë është monedha Bitcoin?

Është një javë e madhe për bitcoin – dhe për pica.

Të hënën u shënua Dita e Picës së Bitcoin, pasi 7 vite më parë Laszlo Hanyecz kreu një blerje picash me një mënyrë të pa ndodhur më parë, me bitcoin. Ai bleu dy pica për 10,000 bitcoin, vlera e të cilëve tani është 21 milionë dollarë. Ndërsa vlera e bitcoin është rritur në mënyrë astronomike që nga viti 2010, çmimi i saj është në kulm veçanërisht tani.

Të martën në mëngjes, një bitcoin u vlerësua në 2,245 dollarë, sipas CoinDesk. Kjo do të thotë se me një bitcoin mund të blesh më shumë se 20 pica.

Për Hanyecz ishte një punë e madhe në atë kohë sepse asnjë shitës i zakonshëm nuk pranoi bitcoin si një formë pagese. Ai nuk mund të blinte direkt pica me bitcoin, kështu që ai tregtoi 10 milionë bitcoins e tij për një përdorues tjetër në këmbim të dy picave.

Bitcoin është një monedhë ashtu si dollari amerikan ose peso meksikane. Është gjithashtu mbrapa në titujt pas rritjes në vlerë.

Një bitcoin ishte me vlerë 2.800 dollarë më 25 maj, duke u rritur nga 1.200 dollarë në fund të prillit.

Në vendet që e pranojnë atë, ju mund të blini sende ushqimore dhe veshje ashtu siç do ta bëni me monedhën vendase. Vetëm bitcoin është plotësisht digjitale; Askush nuk mban bitcoins në xhepin e vet.

Bitcoin është e divorcuar nga qeveritë dhe bankat qendrore. Është organizuar përmes një rrjeti të njohur si një bllokadë, e cila është në thelb një libër online që mban një regjistër të sigurt për çdo transaksion. Çdo herë që dikush blen ose shet bitcoin, shkëmbimi regjistrohet.

Askush nuk i kontrollon këto blloqe, sepse bllokimet janë të decentralizuara në çdo kompjuter që ka një portofol të bitcoin, të cilin e merrni vetëm nëse blini bitcoins.

Pse shqetësoheni duke e përdorur atë?

Bitcoin ka për qëllim që të jetë një formë e shpejtë, e lirë dhe më e besueshme se sa paratë me vendet përkatëse. Çdokush mund të blejë dhe të shesë bitcoins, zakonisht përmes shkëmbimeve online si Coinbase ose LocalBitcoins.

Një studim i vitit 2015 tregoi se përdoruesit e bitcoin kanë tendencë të jenë kryesisht të bardhë dhe meshkuj, por me të ardhura të ndryshme. Njerëzit me më shumë bitcoins kanë më shumë gjasa të përdorin atë për qëllime të paligjshme, sugjeroi sondazhi.

Çdo bitcoin ka një ID të komplikuar, i njohur si një kod heksadecimal, që është shumë herë më i vështirë për t’u vjedhur se sa informacioni i kartës së kreditit të dikujt. Dhe meqenëse ekziston një numër i caktuar që duhet llogaritur, ka më pak mundësi për bitcoin ose fraksionet e një bitcoin do të zhduken.

Por, ndërkohë që blerjet mashtruese me kartë krediti janë të kthyeshme, transaksionet bitcoin nuk janë.

21 milionë

Bitcoin është unik në atë se ka një numër të kufizuar prej tyre: 21 milionë. Satoshi Nakamoto, themeluesi enigmatik i bitcoin, arriti në atë numër duke supozuar se njerëzit do të zbulonin, ose “minierë”, një numër i caktuar blloqesh transaksionesh çdo ditë.

Çdo katër vjet, numri i bitcoins i lëshuar në krahasim me ciklin e mëparshëm përgjysmohet, si dhe shpërblimi për minatorët për zbulimin e blloqeve të reja. (Shpërblimi tani është 12.5 bitcoins.) Si rezultat, numri i bitcoins në qarkullim do të arrijë 21 milionë, por kurrë nuk do ta godisni atë.

Kjo do të thotë që bitcoin kurrë nuk përjeton inflacion. Ndryshe nga dollarët amerikanë, fuqia blerëse e të cilave Fed mund të zvogëlohet duke shtypur më shumë dollarë amerikanë, thjesht nuk do të ketë më shumë bitcoin në dispozicion në të ardhmen. Kjo ka shqetësuar disa skeptikë, pasi do të thotë se një “kollë e thatë” mund të jetë katastrofike në fshirjen e kuletave të njerëzve me pakicë, me më pak shpresë për rimbursim.

E ardhmja e bitcoin

Historikisht, monedha ka qenë jashtëzakonisht e paqëndrueshme. Por shkoni nga bumi i saj i fundit – dhe një parashikim nga investitori i parë i Snapchat, Jeremy Liew, se do të godasë 500,000 dollarë deri në vitin 2030 – dhe duke shtuar edhe një pjesë të një bitcoin fillon të duket shumë më tërheqëse.

Përdoruesit e Bitcoin-it parashikojnë që 94% e të gjitha bitcoins do të jenë lëshuar deri në vitin 2024. Ndërsa numri i përgjithshëm zvarritet drejt shifrës prej 21 milionë, shumë dyshojnë se minatorët e fitimit duke krijuar blloqe të reja do të bëhen kaq të ulëta sa do të jenë të papërfillshme. Por me më shumë bitcoins në qarkullim, njerëzit gjithashtu presin që tarifat e transaksionit të rriten, ndoshta duke e bërë dallimin.

/Ora News/Businessinside/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter