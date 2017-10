Lirohen nga detyra 11 drejtorë - Çela: OSHEE nuk do të kërkojë rritje çmimi të energjisë elektrike

Kompania e Shpërndarjes së Energjisë elektrike do ti nënshtrohet ristrukturimit. Administratori i OSHEE, Ardian Çela, bëri me dije se janë liruar nga detyra 11 drejtorë të drejtorive rajonale ndërsa ftoi të gjithë të interesuarit të aplikojnë për vendet vakante deri në datën 6 nëntor.Ndërkohë përsa i përket ndryshimit të çmimit të energjisë elektrike kreu i OSHEE siguroi se nuk do të ketë rritje.

Shkarkohen 11 drejtues të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në rrethe.

Administratori i OSHEE, Ardian Çela, në një konferencë për mediat bëri me dije se do të ketë edhe një ndarje të shitjes dhe shpërndarjes për të përmirësuar përformancën.Çela ftoi të gjithë të interesuarit të aplikojnë deri në datën 6 nëntor.

Çela garantoi se nuk do të ketë ndryshim të çmimit të energjisë elektrike.

Çela: Sa kohë që nuk kemi disa shifra, nuk mund tu jap asnjë përgjigje. Nuk ka asnjë lloj fokusimi për rritje tarife, jemi të orientuar të mos rrisim tarifën.

OSHEE aktualisht ka 6 mijë e 301 punonjës.

