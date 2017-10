Takimi - Biznesi i vogël në TVSH, Ahmetaj tregon kategoritë që mbeten jashtë

Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj, deklaroi se 65 mijë biznese të vogla nuk do të përfshihen në skemën e detyruar të TVSH-së.

Gjatë një takimi me 100 biznese të vogla në Kryeministri, Ahmetaj tha se pjesë e kësaj skeme do të jetë vetëm ajo pjesë e biznesit të vogël që është pjesë e transaksioneve që rrjedhin nga biznesi i madh.

Ahmetaj siguroi gjithashtu se nuk do të ketë rritje të çmimeve dhe se kjo skemë sipas tij do ti shërbejë vetëm ristrukturimit të biznesit të madh.

Ahmetaj: Keni përgjegjësinë për të bërë gjënë e duhur, për të deklaruar. Ky detyrim është për të gjithë ata persona që kanë të ardhura mbi 2 milionë lekë. Në diskutimet që kemi pasur qoftë teknike, qoftë politiko-teknike me kryeministrin dhe stafet ne jemi shumë të qartë se biznesi i vogël që i referohem zejtarisë, berberit, taksistit, janë jashtë skemës, do të jenë të përjashtuar nga skema e TVSH. Ambulantët, tregjet e bashkive do të jenë të përjashtuar. Ai që shet fruta-perime në Lushnje, Divjakë apo Fier nuk është pjesë e detyrimit për të deklaruar TVSH. Po e kolaudojmë në mënyrë që ne të fusim në sistem jo këtë pjesë të sipërmarrjes që është e vogël dhe jeton kryesisht me punën e vet por atë pjesë të biznesit të vogël që është pjesë e transaksioneve që rrjedhin nga biznesi i madh dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e imputeve në punën e tyre apo produkteve që blejnë në zinxhir në sipërmarrjen e tyre.

Gjithë kjo boloria politike që: O bo bo, çfarë do ti ndodhë biznesit të vogël! Biznesi i vogël me një numër prej 65 mijë subjektesh do të mbetet jashtë skemës së detyrueshme të deklarimit të TVSH. Në finale do të jemi sërish këtu pas disa muajsh dhe do ti themi njëri-tjetrit se çmimet nuk u rritën, kostoja nuk i rrit, ama biznesi i madh u strukturua, u skanua dhe u kontrollua më mirë për shkak të këtij instrumenti. Ka një sfidë për administratën kjo gjithashtu. Ne jemi shumë të qartë, të gjitha burimet tona njerëzore dhe teknologjike do të fokusohen tek biznesi i madh. Shtrirja e TVSH është ndihmë që ne i japim ekonomisë tonë për të kontrolluar më mirë biznesin tonë që paguan 99% e që do të vazhdojë të paguajë sërish nga tatimi i vlerës së shtuar.

Ahmetaj shtoi më tej se “nuk lind detyrim për tatim-fitimin deri në fashën 5 milion lekë, do të vazhdojë të jetë zero. Për 8 milion lekë është 5%”.

/Oranews.tv/

