Delegacioni i Bashkimit Europian ka organizuar panairin e asistencës së BE në Shqipëri ku u prezantuan për publikun projektet që do të marrin mbështetje nga Europa për periudhën 2014-2020. Fondet që Shqipëria përfiton në sektorë si drejtësia, transporti, mjedisi e arsimi kapin shifrën e 700 milionë euro. Të pranishëm në aktivitet ishin Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, si edhe përfaqësues të delegacionit të BE në Shqipëri.

Rreth 700 milionë euro janë fondet IPA të Bashkimit Europian për Shqipërinë për periudhën 2014-2020.

Fondet do të shkojnë për një sërë reformash e projektesh që synojnë përgatitjen e Shqipërise për integrimin në BE.

Projektet u prezantuan përmes panairit të asistencës së BE në Shqipëri nga ku Ministrja, Klajda Gjosha, tha se integrimi në familjen europiane kërkon një administratë publike të aftë.

Gjosha: Fondet e BE-së përmes programeve të ndryshme në vite kanë përqafuar secili sektor të administratës me qëllim forcimin e kapaciteteve të saj për të harmonizuar legjislacionin si dhe duke përgatitur vendin për të marrë përsipër detyrimet që lindin nga anëtarësimet.

Shef i bashkëpunimit në Delegacionin e BE në Shqipëri, Yngve Engström, tha se BE do të mbështesë ato reforma dhe sektorë që do të mudësojnë rritjen e kapaciteteve të Shqipërisë, por edhe standarde më të mira jetese për qytetarët.

Yngve Engström: 700 milionë euro për Shqipërinë për periudhën 201-2020 që do të shkojnë për zbatimin e reformve që do të shërbejnë për pranimin e Shqipërisë në BE. Ne e dimë që reformat janë të kushtueshme dhe financimet nuk mjaftojnë. Ne mbështesim ato fusha e reforma që do ti japin rritje Shqipërisë. Ky nuk është transferim parash, por transferim njohurish. Ne si objektiv kemi që të japim rezultate të prekshme për Shqipërinë, e të ofrojmë shërbime që përmirësojnë jetën e qytetarëve.

Sektorët prioritarë për periudhëhn 2014-2020 janë demokracia, qeverisja, drejtësia, drejtat themelore, mjedisi, trasporti, arsimi e punësimi.

