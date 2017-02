Tarifa mbi eksportet - Avokadot meksikane, fermerët jo të trembur nga kërcënimet e Trump

Kërcënimet e Donald Trump se ai do të vendosë tarifa mbi eksportet meksikane drejt SHBA-së, apo do të tërhiqet nga marrëveshja NAFTA, nuk i shqetësojnë aspak fermerët meksikanë të avokados. Ky frut është më i konsumuari, sidomos gjatë eventit sportiv të Super Bowl-it, por vendosja e tarifave mund të çojë në dyfishimin e çmimit për klientët amerikanë. Sidoqoftë, kërkesa për “arin e gjelbër” ka provuar se nuk ulet, pavarësisht rritjes së çmimeve dhe Meksika sërish do të shijojë nivele të larta fitimesh nga shitja e avokados në Shtetet e Bashkuara.

Fermerët e avokados në pemishtet kodrinore të shtetit Michoacan në Meksikë, thonë se kërcënimet e Presidentit amerikan Donald Trump për të prishur marrëveshjen tregtare mes vendeve, mund ta bëjë snack-un e preferuar të shikuesve të Super Bowl-it, më të shtrenjtë.

Gjithsesi ata dyshojnë se kjo do të dëmtojë eksportet. Amerikanët konsumojnë rreth 35.000 ton avokado të përzier në guacamole dhe 8 nga 10 fruta vijnë nga pemishtet meksikane, falë tregut pa barriera të krijuar nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut, e njohur si NAFTA.

Është piku i sezonit për guacamole-n, një fjalë që do të thotë salcë avokadoje në gjuhën amtare të Meksikës.

Rreth 100.000 ton frut jeshil, ose 12% e kërkesës vjetore amerikane, do të konsumohet në ditët para dhe pas ndeshjes së New England Patriots kundër Atlanta Falcons në Houston, siç thonë eksportuesit.

Me këtë mbizotërim në treg dhe kërkesën në rritje, Ramon Paz, zëdhënës për grupin e eksportuesve meksikan APEAM, thotë se ata nuk i frikësohen shumë propozimeve si tarifa 20% mbi importet amerikane nga Meksika, që do të prekte më shumë se 1.5 miliardë dollarë shitje vjetore të “arit të gjelbër”.

“Nëse SHBA do të vendosë një tarifë, kjo do ta bëjë produktin më të shtrenjtë për konsumatorët amerikanë. Kjo sepse nuk ka tjetër vend që mund të furnizojë sasinë që ne, Meksika, i sigurojmë Shteteve të Bashkuara. Tetë nga dhjetë avokado në Shtetet e Bashkuara vijnë nga Meksika.”

Brenda Meksikës, prodhuesit më të madh në botë të avokados, Michoacan është rritësi më i madh, dhe një nga 2 shtetet e çertifikuara për të eksportuar në SHBA nën rregulla fitosanitare.

Avokado është një simbol me vend i marrëdhënieve më të afërta meksikane-amerikane, pas dy dekadash që NAFTA hyri në fuqi.

Importi meksikan i avokadove në SHBA u hap tërësisht 10 vjet më parë, pas publikimit të raporteve se fruti kishte përfitime të mëdha shëndetësore.

Kërkesa për avokado është rritur së tepërmi dhe vitin e kaluar, çmimet u rritën pasi fenomenet natyrore si El Nino, prekën të korrat në Peru dhe të tjera vende.

Fatmirësisht për rritësit, konsumatorët amerikan nuk e ulin sasinë e blerjes së avokadove kur çmimet rriten, edhe pse ata rrisin blerjen kur çmimet ulen.

“Volumi i tregtisë që shkon në Shtetet e Bashkuara nuk do të ulet në mënyrë të konsiderueshme. Pikërisht sepse nuk ka tjetër burim furnizimi aq të rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Edhe nëse vendosen disa ndalime në formën e tarifave, frutat e Meksikës do të vijonin të dërgoheshin në SHBA.”

Meksika eksporton 1 milion ton nga prodhimi vjetor 1.8 milionësh, duke fituar më shumë se 2 miliardë dollarë në total. 860.000 ton shkojnë në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që Japonia dhe Kanadaja, janë tregjet e rradhës më të rëndësishme.

“Dhe nëse do të kishte një tarifë, do të ishte më interesante të arrinim të tjera tregje sepse çmimet do të ishin më konkuruese. Besojmë se tregjet kryesore pas SHBA, janë Japonia dhe Kanadaja, dhe këto janë tashmë të vendosura. Tregu që po rritet më shumë është ai i Kinës, një treg ende jo shumë i madh, por që po dyfishon konsumin e tij çdo vit dhe sigurisht, mundësitë janë gjithnjë në tregun europian, një treg fantastik për avokadon. Ka disa mundësi edhe në Amerikën Qendrore dhe disa vende të Amerikës Jugore.”

Nëse Trump do të vendoste një tarifë 35% mbi importet meksikane, ose një taksë kufitare 20%, ose do të tërhiqej nga NAFTA, shumë industri meksikane do të vuanin.

Por tarifat gjigande me gjasa do të nxisnin një luftë tregtare me Meksikën, që mund të çojë në rritjen e çmimeve për konsumatorët amerikanë dhe mund të provokojë sanksione nga Organizata Botërore e Tregtisë.

