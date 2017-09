"Ekopolitikë" - Anti-informaliteti, zbardhet skema e kontrolleve të biznesit të madh

Me 1 tetor qeveria nis fazen e tretë të aksionit anti informalitet. Në fokus të tij do të jenë bizneset e mëdha.

Në përballjen e parë publike përballë bizneseve dhe ekspertëve, drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Vasilika Vjero zbardhi skemën e kontrolleve në emisionin “Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe.

Ajo tha se do jenë prezent në territor me grupe inspektimi si tek bizneset e mëdha ashtu dhe të vogla.

Vasilika Vjero: Administrata tatimore dhe gjithë kjo fazë e tretë e antiformalitetit është vazhdim i zbatimit një strategjie të përcaktuar mirë që ka administrata, në qendër është tatim-paguesi, edukimi dhe shërbimi i tatim-paguesit, nxitja e pajtueshmërisë vulllnetare dhe vetëkorrigjimit. Nëse në dy fazat e para administrata u përqëndrua në kontrollin e biznesit të vogël, sepse kishim emergjencë tejet të madhe në lidhje me mosregjistrimin e tyre. Ishte përdorimi i kasave fiskale dhe lëshimin i kuponit tatimor.Tani deklarimi kryehet online.

Tani do vimë në një fazë tjetër të luftës informalitet që tashmë u orientua drejt riskut, kontrolleve më inteligjente, orientimi drejt atyre tatim-paguesve që paraqesin më shumë risk krahasuar me të tjerët. Probleme në territor ka, faza e parë dhe e dytë ishte biznesi i vogël. Në këtë fazë të tretë do jenë kompanitë e mëdha, biznesi i madh. Do përpiqemi të ngushtojmë evazionin, informalitetin në këtë kategori biznesi.

Por nuk do lëmë jashtë vëmendjes asnjëherë tatimpaguesit e vegjël që janë të lidhur me këto kompani. Tatimpaguesit e vegjël janë të shumtë në numër por ajo përqindje që mund të zënë me përqindje në evazion apo të ardhura të munguara janë tejet të vogla krahasuar me të ardhurat e munguara që mund të vinë në rastin kur ky evazion iniciohet nga biznesi i madh. Do jemi prezent në territor me grupe inspektimi si tek bizneset e mëdha ashtu dhe të vogla. Në fokus do jenë dhe kushtet e punës.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter