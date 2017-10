Viktima e parë e uraganit Ophelia që ka goditur Ishujt Britanikë sapo është regjistuar.

Për shkak të stuhisë një pemë është rrëzuar dhe ka rënë sipër makinës së saj në West Waterford.

Rreth 120.000 shtëpi janë pa energji elektrike në Republikën Iralndeze. Autoritet kanë paralajmëruar se Uragani se do ketë efekte potencialisht katastrofike për jetën dhe erërat kanë shpejtësi 176 km/h.

Lexoni në: Rikthehen uraganet, godasin Ishujt Britanikë

Dramatic footage of the roof being blown off #Douglas Community School’s gym on southside of #Cork city #Ophelia #iestaff pic.twitter.com/0dSw5w1rTj

— Eoin English (@EoinBearla) October 16, 2017