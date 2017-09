SHBA - Uragani Irma, ishujt e Karaibeve përgatiten për stuhinë e fuqishme

Ishujt e Karaibeve po përgatiten për Uraganin Irma, i klasifikuar si një stuhi e fuqishme e kategorisë katër. Shteti amerikan i Floridas dhe ishulli i Porto Rikos kanë shpallur gjendjen e emergjencës, ndërkohë që Uragani Irma pritet të sjellë reshje masive dhe erëra kërcënuese për jetën. Sipas meteorologëve është ende e paqartë rruga që ky uragan do të ndjekë.

Disa ishuj të Karaibeve po përgatiten për Uraganin Irma, që tashmë është klasifikuar si një stuhi e fuqishme e kategorisë së katërt.

Sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve në Shtetet e Bashkuara, uragani solli erëra me shpejtësi deri në 220 km/h dhe me gjasa do të forcohet në 48 orët në vijim.

Irma mendohet se do të godasë fillimisht ishujt Leeward, që do të përfshihen nga erëra kërcënuese dhe rreshje të rrëmbyera shirash. Shteti amerikan i Floridas ka deklaruar sakaq gjendjen e emergjencës.

Stuhia Irma vjen teksa banorët e Teksasit dhe Luizianës po përjetojnë pasojat e Stuhisë Harvey, që shkaktoi dhjetëra viktima dhe dëme të mëdha materiale.

Sidoqoftë, sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve, është ende herët për të parashikuar rrugën ekzakte ku do të kalojë Uragani Irma apo efektet që do të sjellë në pjesën kontinentale të SHBA-së.

Kjo stuhi e fuqishme e kategorisë katër pritet të sjellë deri në 25 cm shi në disa zona veriore dhe nivelet e detit pritet të rriten deri në 3 m mbi nivelet normale. Porto Riko gjithashtu ka shpallur gjendjen e emergjencës dhe ka aktivizuar Gardën Kombëtare.

Ndërkaq, rradhë të gjata janë krijuar në dyqane, teksa banorët furnizohen me mallrat e nevojshme për të përballuar uraganin.

/Oranews.tv/

