Nazire Kalkan Gürsel angazhohet për lirimin e bashkëshortit, gazetarit të gazetës turke “Cumhuriyet”, Kadri Gürsel. Në intervistë me DW ajo flet për kufizimet e lirisë së shtypit dhe katastrofën në familjen e saj.

Kadri Gürsel është njëri nga gazetarët e arrestuar të gazetës turke “Cumhuriyet”. Nga 31 tetori i vitit 2016, ai ndodhet në burgun e Silivrisë në Stamboll. Gürsel akuzohet për „vepra në emër të një organizate terroriste”, “pa qenë anëtar i kësaj organizate terroriste”.

Seanca e parë gjyqësore zhvillohet më 24 korrik. Gürsel është presidenti i komitetit kombëtar turk të International Press Institute (IPI). Këtë vit në fokus të konferencës mediatike të IPI-t që u zhvillua nga 18-20 maj, në Hamburg ishte Turqia. Bashkëshortja e tij Nazire Kalkan Gürsel mori pjesë aty dhe ka solli në Hamburg një mesazh të bashkëshortit të saj.

– Zonja Gürsel, ka 200 ditë që bashkëshorti juaj ndodhet në burg. Kur e keni parë për herë të fundit?

Nazire Gürsel: Nuk e mendonim se do të zgjaste kaq gjatë. Na lejohet një herë në javë një vizitë e izoluar, (vizita, ku komunikimi kryhet i ndarë me xham, shën. red.), megjithëse ligji na lejon një vizitë të hapur në muaj. Por nuk e lejojnë këtë as edhe një herë në dy muaj.

Djali ynë 10-vjeçar e ka parë babanë vetëm tre herë në këtë kohë. Ne e përjetojmë këtë si një katastrofë familjare. Gazetarët e “Cumhuriyet” u arrestuan në kuadër të një aksioni të policisë, që zgjati 1 orë. Ato u futën në Silivri në burg pa akuzë, dhe duhej të prisnin dy muaj derisa të dilnin para gjykatësit. Në këto kushte as ne, as ata nuk ndjehen mirë.

-Çfarë mbështetje keni nga IPI?

Gürsel: IPI na mbështet më së shumti, por edhe Parlamenti Europian, Këshilli i Europës dhe Kombet e Bashkuara. Tani ky rast ka kaluar në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut. IPI na ka ndihmuar që ditën e parë, e ngaqë Kadri ka qenë anëtar kryesie, edhe vetë ata ndjehen të lënduar. Për herë të parë në historinë e IPI-t ndodhet një anëtar kryesie në burg.

-Shqetësimi për lirinë e shtypit në Turqi është një temë e rëndësishme e politikës gjermane. Çfarë mbështetje prisni nga Gjermania?

Gürsel: Nuk e ndaj këtë në ndihmë që vjen nga Gjermania, Turqia, Anglia apo Franca. Në të gjitha vendet ka njerëz që kanë respekt para lirive të njeriut, e të tjerë që kanë më pak respekt. Gjermania është një vend i rëndësishëm në Europë e botë. Mendoj se si qeveria edhe shoqëria veprojnë me përgjegjësi.

-Edhe reporteri i “Die Welt”, Deniz Yücel ndodhet në burgun e Silivrisë. Ka kritika, që ai gëzon mjaft mbështetje gjermane, sepse është shtetas gjerman. Çfarë mund të thoni për këtë?

Gürsel: Po, e di që ka kritika të tilla. Deniz Yücel nuk ishte i njohur më parë për publikun turk. Tani e njeh gjithkush, edhe në Gjermani ai është më i njohur tani. Për këtë vëmendje më të veçantë të Gjermanisë ndaj mikut tonë, duhet mirëkuptim. Megjithatë kjo nuk duhet të kufizohet tek persona të caktuar, por shkeljet e lirisë së shtypit në Turqi duhen parë nga një perspektivë më e gjerë.

-Për shkak të shtypjes pas dështimit të puçit ushtarak në Turqi më 15 korrik, shumë gazetarë janë larguar nga vendi. Si e shihni këtë tendencë?

Gürsel: Sigurisht që është për të ardhur keq, por a mund t’i kritikojmë këta njerëz? Gazetaria në Turqi është bërë tani gati e pamunudr. Po qe se je gazetar në Turqi, ka shumë gjasa që të arrestohesh. E po qe se arrestohesh, është e sigurtë, që do të qëndrosh në burgun e arrestit me muaj, pa dalë para gjykatësit, ose pa e përjetuar një procedurë gjyqësore të drejtë. Si mund të punosh në këto kushte si gazetar? Prandaj njerëzit kërkojnë kanale e rrugë të tjera. Besoj se zemrat e këtyre njerëzve janë në Turqi.

-Nëse bashkëshorti juaj nuk do të ndodhej në burg, a do të largoheshit edhe ju nga vendi?

Gürsel: Kam pasur oferta në këtë drejtim. Por ne nuk kemi qenë të interesuar, dhe nuk do të jemi as në të ardhmen.

/DW/

