SHBA - Trump viziton Teksasin, takohet me të prekurit nga përmbytjet

Presidenti Trump dhe Zonja e Parë, Melania. këtë të shtunën vizituan zonat e përmbytura të Teksasit, një ditë pasi i kërkoi Kongresit rreth 8 miliardë dollarë për përpjekjet e shpëtimit dhe të rimëkëmbjes.

Presidenti u takua me Guvernatorin e Teksasit dhe me Drejtorin e FEMA-s, kur arriti në Ellington Field, për t’u takuar me banorët dhe me vullnetarët, të cilët janë duke ndihmuar në përpjekjet e shpëtimit pas Uraganit Harvey në Hjuston.

Pas Hjustonit, Presidenti Trump shkon në Lake Charles të Louisianës, për të parë dëmet e shkaktuara edhe atje nga Uragani Harvey.

Presidenti Trump gjithashtu nënshkroi një urdhër ekzekutiv që e përcaktoi të dielën si një “Ditë Lutjeje” për viktimat e stuhisë Harvey.

Stuhia ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz dhe ka marrë jetën e të paktën 39 të tjerëve.

