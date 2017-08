Dhe në “pjatë” Presidenti amerikan gjithashtu vendos marrëveshjen tregtare: “Në rrezik rinovimi i Naftas”

“Duke qenë Meksika është një nga kombet më të mëdha kriminale në botë, ne duhet të kemi murin, Meksika do ta paguajë atë nëpërmjet një rimbursimi apo mënyre tjetër”.

Në këtë mënyrë Presidenti amerikan Donald Trump ka rikonfirmuar qëndrimin për ngritjen e murit në kufi, duke premtuar se do të paguhet nga Meksika, shtet i cili deri më tani ka refuzuar për të financuar një projekt të tillë.

Sakaq Trump ka kërcënuar dhe më dhënien fund të marrëveshjes tregtare ‘Nafta’.

“Ne jemi në procesin e rinegocimit të Naftas (marrëveshja më e keqe tregtare e bërë ndonjëherë) me Meksikën dhe Kanadanë, të dyja janë shumë të vështira, ndoshta kanë nevojë të përfundojnë” shkruan Trump në Twitter.

Gjithësesi kërcënimi i Trump mund të jetë një mjet presioni në negocimin e bisedimeve midis SHBA, Meksikës dhe Kanadasë.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017