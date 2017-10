Kërcënimi - Trump: Prishim marrëveshjen me Iranin nëse s’dakordësohet një e re

Presidenti Donald Trump ka kërcënuar se do të dalë nga marrëveshja bërthamore me Iranin, nëse nuk do të bien dakord për ta forcuar atë. Në një konferencë për mediat, lideri i Shtëpisë së Bardhë tha se marrëveshja aktuale është e njëanshme në favor të Iranit, dhe ë shtë e domosdoshme që të ketë një rishikim të saj.

“Siç kam thënë shumë herë, marrëveshja e Iranit ishte një nga transaksionet më të këqija dhe më të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,” tha Trump në një fjalim në Shtëpinë e Bardhë.

Po ashtu presidenti Trump akuzoi drejtpërdrejt Iranin se ka kryer shkelje të shumta të marrëveshjes bërthamore. Ai tha se Irani nuk arriti të përmbushë pritjet tona në operacionet e centrifugave të avancuara dhe kërcënonte inspektorët ndërkombëtarë në mos përdorimin e autoritetit të tyre të plotë.

Trump akuzoi edhe paraardhësin e tij Obama për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit sipas kushteve të marrëveshjes në një moment kur regjimi klerik i Iranit ishte gati të shembej.

“Unë po e drejtoj administratën time për të punuar ngushtë me Kongresin dhe aleatët tanë për të adresuar shumë gabime të rënda të marrëveshjes, në mënyrë që regjimi iranian të mos kërcënojë kurrë botën me armë bërthamore”, vijoi Trump.

/oranews.tv/

