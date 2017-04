Trump pyetet nëse do të ketë reagim ushtarak ndaj Koresë së Veriut

Presidenti amerikan Donald trump ka thënë se beson se Presidenti i Kinës ka vënë nën presion Korenë e Veriut, ndërsa ndjek programet e veta të raketave dhe të armëve bërthamore. Kur pyetet nëse një test tjetër bërthamor do të thoshte një reagim tjetër ushtarak nga SHBA, Trump përgjigjet: “Nuk e di…ne do të shohim”.

Në një intervistë për CBS-së, Trump thotë se nuk do të jetë i lumtur nëse Koreja e Veriut zhvillon një test nuklear dhe se ai beson se Presidenti kinez Xi Jinping nuk do të jetë i lumtur për këtë.

I pyetur nëse kjo do të thotë veprim ushtarak, Trump u përgjigj: “Nuk e di! Dua të them se do të shohim”.

Duke refuzuar të tregojë opsionet ushtarake amerikane, Trump u shpreh se “ne nuk duhet të shpallim të gjitha lëvizjet tona”. “Është një lojë shahu. Unë thjesht nuk dua që njerëzit të dinë se cili është mendimi im”.

Ai e konsideron udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong-Un një “ëmbëlsirë mjaft të zgjuar”, për të qenë në gjendje të mbajë pushtetin në kombin aziatik në një moshë kaq të re.

“Njerëzit po thonë, ‘A është ai i shëndetshëm?’ Unë nuk kam asnjë ide”, shtoi zoti Trump.

Të shtunën, një raketë balistike me sa duket dështoi pak pas nisi objektivi. Ky është fluksi i tretë i testeve brenda këtij muaji, një mesazh i qartë sfidimi.

Testet e raketave balistike të Koresë së Veriut janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, sepse ato janë parë si pjesë e përpjekjes së Phenianit për një raketë bërthamore që mund të godasin SHBA-të.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter