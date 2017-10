I përgjigjet Tillerson - Trump: Negociatat me Penianin humbje kohe, SHBA do bëjë atë që duhet!

Negociatat me Korenë e Veriut janë humbje kohe. Shtetet e Bashkuara do të bëjnë atë që duhet!” Ka qenë kjo përgjigja e presidentit Donald Trump për komentet e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, i cili zbuloi se mes Uashingtonit dhe Penianit kishte linja direkte komunikimi. Por sipas Tillerson, Koreja e Veriut ka treguar pak interes në një dialog me Shtetet e Bashkuara.

Presidenti amerikan Donald Trump e sheh përpjekjen për negociata me Korenë e Veriut si një humbje kohe.

Në një seri postimesh në faqen e tij në Twitter, presidenti i thotë sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson të kursejë energjinë, pasi Shtetet e Bashkuara do të bëjnë atë që duhet.

Reagimi i presidentit vjen pas zbulimit se Uashingtoni ka linja të drejtpërdrejta komunikimi me Penianin.

Ishte Tillerson ai që bëri të ditur këtë lajm, duke shtuar se Koreja e Veriut kishte treguar pak interes në dialogun mes palëve. Të dy vendet janë përfshirë në një retorikë të acaruar në muajt e fundit.

Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Koreja e Veriut të ndalojë programin bërthamor, pas testimeve të vazhdueshme të raketare balistike dhe së fundmi edhe të një bombe hidrogjeni në miniaturë.

Por përpjekjet për dialog duket se janë në kundërshtim me vetë qëndrimin e presidentit Trump ndaj çështjes.

Deklarata e tij përmes Twitter-it nuk specifikon çfarë Shtetet e Bashkuara do të bëjnë në lidhje me Korenë e Veriut.

Kjo nuk është hera e parë që presidenti Trump bie në kontradiktë me zyrtarë të lartë brenda administratës së tij.

Në gusht, ai deklaroi se ushtria amerikane ishte gati të zgjidhte konfliktin me Korenë e Veriut, pak orë pasi sekretari i tij i mbrojtjes u përpoq të qetësonte tensionet duke thënë se përpjekjet diplomatike po jepnin rezultate.

