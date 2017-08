Rrëfimi i turistit - Tmerri një Barcelonë, britaniku që mori ‘në mbrojtje’ vogëlushin e pajetë

Sulmi terrorist në Barcelonë ku humbën jetën 14 persona dhe u plagosën qindra të tjerë ka prekur mijëra njerëz, edhe pse nuk janë dëmtuar fizikisht.

Një ndër ta është një turist nga Britania, i cili ishte në vendngjarje dhe u fut në mes të turmës për të ndihmuar një vogëlush, që për fat të keq kishte ndërruar jetë.

Harry Athwal tregoi momentin tragjik për BBC, ku injoroi këshillën e policit që të largohej nga zona e rrezikut vetëm që të ishte pranë djalit të vogël.

“Unë shihja trupat e njerëzve të shpërndarë majtas dhe djathtas, por në mes të rrugës Las Ramblas ishte trupi i një fëmije që më tërhoqi. Në atë moment, e dija cfarë duhet të bëja. Vrapova për të shkuar te ai dhe kur ia pashë dëmtimet, kisha frikë. Plagët ishin të rënda dhe isha shumë i ndjeshëm në atë rast sepse e dija që djali ishte rreth 7 ose 8 vjec, në të njëjtën moshë me djalin tim.

Kur shihja plagët e tij, mërzitesha shumë. Gjëja e parë që bëra ishte të shihja nëpërmjet pulsit nëse vazhdonte të jetonte. Pasi pashë që nuk i rrihte pulsi, vura dorën poshtë tij sepse ishte me fytyrë në tokë dhe nuk doja ta lëvizja prej plagëve.

Më pas vura re se ai nuk merrte frymë dhe polici i parë që erdhi ishte spanjoll e po bërtiste. Unë ia ktheva duke i thënë në gjuhën angleze që të marrë një ambulancë. Ai më tregonte me gjeste që të largohesha nga zona dhe e shihja në të njëjtën kohë frikën në fytyrën e tij dhe timen. Ai po përpiqej të më thoshte se mund të vinte ndonjë furgon apo makinë tjetër në cdo moment. Por i thashë së nuk do të lëviz, sepse nuk do ta lë vetëm këtë fëmijë. E kisha të fiksuar në kokë se nëse do shihja një mjet tjetër të vinte, do merrja fëmijën dhe do largohesha me të.

Në asnjë mënyrë, nuk do i lija ato burracakë që të vinin dhe ta përplasnin përsëri. Flokët e tij ishin të njëjta me ato të djalit tim. Ishte i shkurtër, i vogël i bukur dhe e mora në dorën time duke u përpjekur për të folur me të. Gjithashtu, thashë një lutje të vogël në Punjabi: Zot të lutem, ndihmoje! Por nuk jam hero, jam njeri i thjeshtë,” -tha ai për BBC.

