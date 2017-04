Fjalimi i ashpër - Tillerson: E qartë se sundimit të Assad po i vjen fundi, Rusia të zgjedhë

Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson, do të vizitojë Moskën të mërkurën dhe midis takimeve zyrtare, do të jetë edhe ai me Presidentin rus Vladimir Putin.

Zt. Tillerson pritet të mbërrijë sonte vonë në Moskë ku do të zhvillojë bisedime me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, pas konfrontimit të thellë mbi rolin e Rusisë në Siri dhe sulmit me raketa amerikane të bazës ajrore siriane.

Takimi midis Tillerson dhe Putin nuk është konfirmuar zyrtarisht, por dy burime qeveritare konfirmuan faktin për mediat shtetërore ruse.

Nga ana tjetër, Tillerson ka akuzuar Rusinë për mbështetjen ndaj regjimit të Assadit dhe Iranit dhe se ka dështuar për të arritur një marrëveshje të vitit 2013 për çarmatimin e Sirisë nga armët bërthamore.

Tillerson tha se ishte e paqartë nëse Rusia e kishte marrë seriozisht detyrimin e saj për të hequr qafe armët kimike siriane. Por ai tha se dallimi “nuk ka shumë rëndësi për të vdekurit”.

“Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë përsëri”, tha sekretari i shtetit.

“Ne duam të lehtësojmë vuajtjet e popullit sirian”, tha ai.

“Rusia mund të luaj një rol të rëndësishëm për të ardhmen e Sirisë. Rusia mund të ruaj aleancën e saj me Assadin dhe Iranin, por ne besojmë se në pikëpamjen afatgjatë nuk i shërben interesave të Rusisë”.

Tillerson tha se për SHBA-në është e qartë Assad nuk do të ketë rol në të ardhmen e vendit.

“Është e qartë për të gjithë ne që sundimi i familjes së Assad po i vjen fundi. Por, për ne është me shumë rëndësi që tranzicioni të jetë i qëndrueshëm dhe me stabilitet në brendësi të një Sirie të bashkuar”, tha gjithashtu.

Ai ka mbajtur një nga fjalimet më të ashpra, ndërsa të dielën i kërkoi Rusisë që të rishqyrtojë mbështetjen ndaj Assad-it.

