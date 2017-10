Sulmi në Marsejë - Thirri “’Allahu Akbar” dhe pastaj theri dy gra, njërën e preu në qafë

Agresori që vrau me thikë dy femra në stacionin e trenit në Marsejë përpara se të ezekutohej nga policia thirri ‘Allahu Akbar’ gjatë sulmit.

Ngjarja u shënua pasditen e sotme në stacionin më të populluar në jug të Francës. Oficerë të shumtë të armatosur dhe ushtarë rrethuan menjëherë zonën.

Të dy viktimat ishin gra, njëra u pre në qafë më thikë ndërsa tjetra u godit të stomak. Të duja gjetën vdekjen e menjëhershme.

Zyrtari lokal Oliver de Mazieres i tha AFP: ‘Dy viktima janë therur me thikë deri në vdekje’.

Prokurori i zonës Xavier Tarabeux tha se agresori u qëllua nga ushtarët, ndërsa policia e Marsejës i nxiti njerëzit në qytet të shmangin zonën rreth stacionit Saint-Charles.

Zyra e prokurorit në Paris tha në një deklaratë për mediat se hetimi do të përqëndrohet në “vrasjet e lidhura me një organizatë terroriste” dhe “vrasje në tentativë të një zyrtari publik”, të dy akuzat e lidhura me terrorin.

Fotografitë e para nga vendi i ngjarjes treguan një grua të shtrirë në tokë dhe policë të armatosur që qëndronin mbi një burrë në dysheme.Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ky ishte sulmuesi apo një njeri tjetër i arrestuar.

Një burim i policisë tha se agresori me thikë në dorë fillimisht kishte bërtitur duke kërcënuar dhe më pas kishte sulmuar dy gratë.

Ai shtoi se i dyshuari për ngjarjen bërtiti Allahu Akbar gjatë sulmit. Sulmuesi mendohet të jetë i moshës mes 25-30 vjeç dhe nuk kishte asnjë dokument identifikimi.

Prokurori lokal Xavier Tarabeux tha se sulmi ndodhi pak para orës 14:00. Brenda gjysmë ore, stacioni dhe zona rreth tij u bllokuan dhe njerëzit u paralajmëruan të qëndrojnë larg.





/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter