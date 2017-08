Testi i madh për Macron

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, pritet të shpalosë gjatë ditës së sotme Reformën e Punës e cila është konsideruar vazhdimisht si një prej premtimeve më madhore të fushatës së tij presidenciale dhe që mbi të gjitha ka shkaktuar debate të ashpra gjatë muajve të fundit.

Lideri aktual francez synon të zbatojë atë që ai e quan ultraliberalizimin e ekonomisë përmes prezantimit të 60 masave të reja të cilat do të detajohen në një draft prej 200 faqesh.

Macron ka zbuluar disa prej pikave të këtij projekt-ligji, ndër të cilat përfshihen lehtësi të shumta për kompanitë në punësimin dhe shkarkimin e punonjësve. Kjo ka hasur në kundërshtimet e partive të majta opozitare të cilat pritet të protestojnë në rrugët dhe sheshet e qyteteve kryesore.

Propozimet e Presidentit Macron vijnë në një kohë kur popullariteti i tij ka shënuar rënie. Sipas një sondazhi të realizuar së fundmi, shkalla e mbështetjes qytetare për liderin francez ka arritur në nivelin 40%, nga 57% që ishte në momentin kur Macron u zgjodh në krye të shtetit dhe qeverisë.

Duke vijuar me shifrat, mesatarisht nëntë nga dhjetë qytetarë francezë duan një reformë në punësim, e megjithatë, 60% prej tyre janë të shqetësuar nga plani i Presidentit. Me interes do të pritet të shihet gjithashtu edhe mbështetja që do të tregojnë për të antarët e dy dhomave të parlamentit të Francës.

Sipas Macron, plani i tij mund të ulë shifrën e papunësisë nga 9.5% në vetëm 7% brenda vitit 2022.

